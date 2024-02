Emotivo encuentro de Ángela Aguilar y su doble en 'Yo Me Llamo'

Una de las cantantes de ranchera y música mexicana más reconocida en la actualidad es Ángela Aguilar, heredera de una de las dinastías musicales más famosas a nivel latinoamericano. Nieta de nada más y nada menos que Antonio Aguilar e hija de otro grande de la música, Pepe Aguilar.

La bella joven ha destacado en la escena musical, gracias a la reivindicación de la música mexicana, convirtiéndose en la exponente femenina de la música de ese lindo país. Ángela está viajando por el mundo con su música y aterrizó en Colombia, incluso la tuvimos en La Kalle, donde nos contó todo lo que le ha gustado de la comida colombiana.

Pero uno de los momentos más emotivos lo vivió en el programa Día a Día, en el que fue recibida por todo lo alto con un programa especial, dedicado a su música. En medio de la entrevista entró al set la imitadora de Ángela en Yo Me Llamo, quien solo con verla no pudo contener el llanto, un tierno abrazo con las dos enmarcó el tan anhelado encuentro, dejando una imagen para la historia.

La mexicana le dedicó unas cortas pero muy significativas palabras, que seguramente quedaran en la memoria de Nina Murgas: “Yo no soy nadie, gracias por imitarte, si te vas a dedicar a esto, yo estaré aquí para ayudarte”.

La imitadora, llena de emociones, le respondió con agradecimiento su decisión de dedicarse a la música: “Sí, me quiero dedicar a esto, quiero ser cantante y gracias a la oportunidad de imitarte, porque me presenté a muchos ‘realitys’, pero decidí con todo el respeto del mundo imitar a algunos artistas como tú”, adémas de contarle los retos que tuv qeu superar para imtiarla, "Me siento honrada de que hayas venido a mi país y tomado el tiempo de pensar en mí. Fue un gran esfuerzo el de estudiarte y aprenderme todas tus canciones, nunca había cantando rancheras y he logrado llevarte hasta el quinto lugar de ‘Yo me llamo'".

