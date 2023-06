Famosa presentadora y su frío relato de su lucha contra el cáncer: "Morí en vida"

A Claudia Conserva, una famosa presentadora de la televisión chilena, le cambió la vida en junio de 2022 luego de que fuera diagnosticada con un agresivo cáncer de mamá; relató cómo ha sido el proceso de su lucha y conmovió a sus seguidores.

Según reveló, la dolorosa noticia llegó luego de que se sometiera a una mamografía, que, usualmente, repetía cada año. Los médicos le confirmaron que padecía de cáncer de mama triple negativo, uno de los más agresivos.

A partir de ese día, aunque el mundo se le derrumbó, empezó la batalla contra la enfermedad e inició un tratamiento que ya incluía quimioterapia.

La historia de su vida y lucha fue compartida en los últimos días a través del documental que lleva por nombre 'Brava' y que fue estrenado en Televisión Nacional de Chile (TVN). La mayoría de escenas muestran a Claudia en su estado más frágil en su casa e incluso desde la clínica en la que adelanta su tratamiento.

"Quise compartir esta experiencia íntima porque el mensaje me parece urgente. Brava es un registro que demuestra que un diagnóstico a tiempo puede ayudar a salvar tu vida", empieza relatando la presentadora.

Y agrega: "A pesar de que sabía que no había metástasis, sabía que era un cáncer agresivo y me volví loca. Desaparecí. Me morí en vida, yo me morí".

El documental además cuestiona problemáticas que tendría su país en el avance del tratamiento a personas con cáncer y la detección temprana del mismo. Así mismo, algunos seguidores han aprovechado para criticar a la presentadora por supuestamente "lucrarse" con su enfermedad.

Claudia Conserva, arrancó en televisión a tan solo 16 años de edad. Desde entonces, ha sido famosa en Chile por su participación en programas y hasta en reality shows. Así mismo, en sus redes sociales en famosa por compartir fotografías de cómo lucía antes del diagnóstico.

