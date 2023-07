Fuertes imágenes: Yailin revela cómo se ve recién operada de su cintura

Yailin, es una reconocida cantante dominicana, también conocida como 'La más viral', ha hecho alusión a su nombre generando varias polémicas a su alrededor que tienen que ver con su vida privada, sin embargo, últimamente reveló que lucirá una nueva figura tras someterse a una nueva cirugía estética.

Luego de haber tenido a su primera hija con el famoso cantante Anuel AA, su cuerpo sufrió diferentes cambios naturales mientras se encontraba en su estado de gestación, por tal razón, tres meses después de haber dado a luz, decidió hacerse un nuevo procedimiento para eliminar algunos detalles con los que aparentemente no se sentía cómoda.

A través de sus redes sociales, hizo pública una fotografía en medio de su recuperación mientras estaba recostada en una camilla de hospital, allí se podía evidenciar su cuerpo lleno de fajas compresoras y vendas en la zona de su abdomen y busto. Esto podría indicar que se había realizado una liposucción y algún arreglo en su zona mamaria, puesto que puede detallarse una pequeña cintura de avispa y sus senos llenos de cintas.

Sin embargo, se desconoce si se realizó algún procedimiento en su rostro, pues decidió taparlo con una pequeña fotografía y despertó cientos de sospechas. Esto generó diferentes comentarios por parte de los internautas, que no dudaron en expresar sus sinceras opiniones: "Me duele solo verla. Qué dolor de cirugía", "Esas cirugías, si uno no se cuida se engorda mucho más", "Tanta operación. Pues la que puede puede y la que no crítica".

Finalmente, se ha visto involucrada en discusiones a través de Instagram, con su exesposo, a quien le ha reclamado dejarla sin un solo centavo para sostener económicamente a su hija. De esta forma, generó la respuesta del cantante, quien expuso intimidades alarmantes.

