Mujer reveló la millonaria suma que gana a sus 19 años con OnlyFans

La plataforma exclusiva , 'OnlyFans' ha sido creada con el objetivo de que las personas generen contenido privado a través de ella y cobren cierta suma de dinero para poderla visualizar, por tal razón se convirtió en la manera de obtener ingreso de cientos de modelos, quienes suelen subir sus fotografías o videos más explícitas.

Angie Brand, es una colombiana que, a pesar de su corta edad, ha construido toda una imagen para vender a sus más fieles seguidores, hasta el punto de obtener gran fama y ser reconocida en todas las redes sociales, además de incursionar en la página azul que le ha dejado grandes ingresos en su cuenta. Esto debido a que, según varios medios de comunicación, ha llegado a ganar hasta 50 mil dólares.

Frente a la ola de críticas que surgieron, la modelo respondió algunas preguntas de sus seguidores con respecto a su dinero, "Obviamente, yo todos los meses no hago eso, pero me mantengo en 45 mil dólares o 49 mil, el mayor alcance que he tenido es de 50 mil dólares".

Además, aseguró que el OnlyFans, no era la única forma con la que lograba monetizar su imagen debido a que existían otras posibilidades de ingreso en las que ha estado incursionando con gran éxito. "El truco está en expandirse en todas las redes sociales, por ejemplo yo he construido un imperio supergrande en Instagram, Twitter y Tiktok", aseguró Angie.

Su confesión causó una gran polémica en internet, pues aunque algunos se lo tomaron con gracia, otros quedaron totalmente perplejos e indignados: "¿Será que escogí la carrera equivocada?", "Este tipo de comentarios le gustas mucho a la DIAN", "Para nadie es un secreto que ahora en internet se gana mucho más que un profesional y sin cumplir horarios Bienvenidos a la nueva era digital", "Uno 9 horas en una oficina para ganarse una miseria",

