Mujer revivió segundos antes de ser cremada; salvada por la campana

La muerte es un proceso inevitable al que las personas deben enfrentarse; sin embargo, esta situación se convierte en traumática cuando ocurren situaciones inesperadas, como el caso de una mujer que revivió camino a su funeral en el que posteriormente iba a ser cremada en Tailandia.

El pasado 29 de junio, los especialistas médicos que estaban trasladando a Chataporn Sriphonla, una mujer de 49 años de edad que había estado internada en el hospital tras sufrir un grave cáncer de estómago, confirmaron su fallecimiento en medio del transporte. La noticia tomó por sorpresa a sus familiares, ya que su diagnóstico había sido positivo y por tal razón podía continuar con su vida.

A pesar de la lamentable situación, planearon su funeral mediante una despedida budista que tendría como final la cremación del cuerpo de Chataporn, sin imaginar que su familiar se encontraba con vida. En medio de dicho proceso, se estaban despidiendo de la mujer entre llantos e inesperadamente pudieron presenciar como abrió los ojos indicando que aún seguía con vida.

En medio del estado de shock, lograron dirigirse hacia el Hospital Ban Dung Crown Prince, indicando que otro cuerpo médico había determinado erradamente que estaba muerta al notar que había quedado sin signos vitales; sin embargo, no había fallecido.

Hasta el momento, no se ha conocido el estado actual de la mujer, aunque se encuentra bajo la supervisión de profesionales en salud que tiene como propósito descubrir la razón principal por la que un cuerpo puede pasar determinado tiempo sin presentar signos. Además, esta situación no ha sido única en el mundo, pues se han presentado varios casos de la misma forma, aunque en estas ocasiones las personas no sobreviven por mucho tiempo.

Finalmente, según estudios compartidos por 'The Associated Press', este tipo de confusiones podrían afectar directamente la salud mental de las personas, pues dichos desequilibrios podrían desencadenar en traumas posteriores.

