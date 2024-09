Humorista sufre percance de salud tras noticia del fallecimiento de La Gorda Fabiola

La muerte de Fabiola Emilia Posada, conocida como La Gorda Fabiola, ha dejado un profundo impacto en el elenco de 'Sábados Felices' y sus seguidores. Uno de los más afectados fue la humorista Patricia Silva, quien confesó haber sufrido un fuerte deterioro en su salud tras recibir la noticia del fallecimiento de su amiga y colega.

Silva relató para Lo sé Todo que, al enterarse de la muerte de La Gorda Fabiola, su reacción fue tan intensa que su cuerpo no pudo soportar la presión emocional. En sus propias palabras, "me enfermé, se me subió la presión, me dio migraña y tuvieron que inyectarme".

La humorista compartió que ese primer día fue especialmente difícil y que su estado físico no mejoró hasta el momento del último adiós a su amiga.

El fallecimiento de La Gorda Fabiola, quien falleció el 19 de septiembre a causa de una bacteria según reveló su hijo mayor, Juan Valencia, ha generado un profundo duelo en la familia de la televisión colombiana.

Silva, afectada emocionalmente, también recordó los momentos compartidos con Fabiola y cómo la noticia le provocó un "llanto inevitable" que no ha podido contener desde entonces.

Patricia Silva no fue la única afectada; el humorista Julián Madrid, conocido como Piroberta, también compartió que intentó felicitar a La Gorda Fabiola por su cumpleaños, pero recibió la noticia de que se encontraba internada en grave estado.

Fabiola Posada estuvo hospitalizada desde el lunes 16 de septiembre, y aunque sus compañeros mantenían la esperanza de su recuperación, su fallecimiento ha dejado un vacío difícil de llenar en el mundo del humor colombiano.

El legado de La Gorda Fabiola y su carisma en 'Sábados Felices' seguirán siendo recordados, pero el impacto de su partida se refleja no solo en el público, sino también en sus colegas, como Patricia Silva, quienes siguen afrontando esta pérdida con dolor y tristeza.

