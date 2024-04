J Balvin mostró cómo luce su lujosa mansión en medio del bosque

J Balvin sin duda es uno de los máximos exponentes del reguetón en Colombia y el mundo. Por estos días sorprendió a millones de fanáticos en todo el mundo, con su espectacular show junto al actor estadounidense Will Smith en el festival musical de Coachella.

En redes sociales varios artistas se le han medido al reto de mostrar sus excéntricas casas, ya que para los fans es muy curioso conocer cómo viven sus ídolos y cuáles son los lujos que esconden. Por esta razón J Balvin que compartió en redes sociales, un video tour por su lujosa casa en Medellín.

El video inicia con la bienvenida del artista, donde se ve el pasillo principal con una vibra japonesa llena de luz natural, donde se puede evidenciar como el paisa fue influenciado por la cultura japonesa cuando estuvo de viaje por ese país.

J Balvin comenta en el video que su casa le resulta un sitio muy cómodo y agradable gracias a la decoración al mejor estilo japonés, ya que está rodeado de naturaleza en medio de un espeso bosque. La casa logra brindarle un lugar cómodo para descansar, sentirse tranquilo y poder relajarse cuando lo necesita.

A pesar de que su habitación luce muy cómoda, Balvin dijo que no le gustaba dormir ahí, por lo que prefería hacerlo en distintas habitaciones de la casa. “¿Quien dijo que tienes que dormir en el dormitorio principal, no me gusta aburrirme en mis propios espacios”, expresó el artista.

Posteriormente, Balvin ingresó al closet y dejó saber que este es uno de sus lugares favoritos dentro su enorme casa. El closet es una muestra de su gusto por la moda; este parece un almacén de ropa y una tienda de zapatos a la vez. “Me encanta comprar absolutamente, es un closet genial, un vestidor. Amo los accesorios y los sombreros, los lentes, los tenis, todo”, comentó el reguetonero.

Su baño se destaca por la 'buena vibra', aunque dejó saber que prefiere que esta área sea muy sencilla. “Mientras menos mejor, al menos para mi”, dejando saber que para él lo importante es estar rodeado de naturaleza. “Es una casa 'Wabi Sabi', ese es el término”, dijo.

Finalmente el artista le da paso a sus "lujosos juguetes", así le llama a su enorme 'concesionario' de carros y motos que tiene en la cochera, donde se destacan dos enduro, dos superbikes y la clásica camioneta 'Defender' que es el carro que dice amar. “No me gusta presumir, no es mi estilo”, enfatizó Balvin dando por terminado el tour por su enorme casa.

