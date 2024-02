Jennifer López confesó que se enamoró de Ben Affleck hace 20 años

JLO , una multifacética figura en la industria del entretenimiento, ha dejado una huella imborrable tanto en la música como en la actuación. A lo largo de su carrera, ha compartido su vida amorosa con el público, experimentando con relaciones en la esfera pública y privada. Sus amores y desamores han sido un reflejo de su viaje personal y profesional, llevando a la artista a explorar diferentes aspectos de su identidad a través de sus obras.

Uno de los romances más icónicos de JLO fue con el actor Ben Affleck, que comenzó a principios de los 2000. La pareja se convirtió en el centro de atención mediática, llegando incluso a comprometerse en matrimonio. Sin embargo, la relación enfrentó desafíos y culminó en una separación abrupta en 2004, atribuida a la presión mediática y los rumores persistentes.

En 2021, el destino conspiró de manera sorprendente, y JLO y Affleck reavivaron su romance de manera intensa. La pareja finalmente selló su amor con una boda en 2022, marcando un nuevo capítulo en su historia. Este reencuentro y la fuerza de su relación inspiraron el próximo álbum de la artista, titulado 'This Is Me… Now'.

Jennifer López se encuentra actualmente inmersa en la promoción de su próximo álbum, programado para lanzarse el 16 de febrero. Este nuevo trabajo musical no solo marca su regreso al escenario discográfico, sino que también aborda el feliz desenlace de una historia de amor que comenzó hace más de dos décadas.

El disco pretende celebrar segundas oportunidades que han resultado exitosas, un tema que resuena con la propia historia de amor de JLO y Affleck. “Lo escribí cuando Ben y yo nos enamoramos, hace unos 20 años. El destino quiso que volviéramos a encontrarnos. Y ahora me he inspirado en ese milagro surrealista que nos ocurrió”, compartió JLO en una entrevista con el diario Metro.

