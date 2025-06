Jorge Alfredo Vargas deja doloroso mensaje recordando a su padre fallecido

El reconocido periodista Jorge Alfredo Vargas, uno de los rostros más emblemáticos de la televisión colombiana compartió este Día del Padre un mensaje cargado de emoción que conmovió a miles de personas en redes sociales.

A través de una publicación íntima el comunicador mostró su lado más humano y recordó con profundo cariño la memoria de su padre, dejando ver que detrás del profesional que informa a diario al país, también hay un hijo que sigue extrañando y honrando a quien fue su guía y ejemplo de vida.

“Bailando y felices. Así te recuerdo Pa! Siempre tus palabras y tu ejemplo en el corazón y como le digo a Lau, Sofi y Pipe: Ojalá yo con ustedes sea lo que fue mi papá conmigo y… ahí vamos! Me haces falta y no ha pasado un día en que no te piense y me acuerde de ti!”, dice el mensaje publicado el 15 de julio en su cuenta de Instagram.

Estas palabras rápidamente se viralizaron despertando emotivas reacciones entre miles de usuarios en redes que reaccionaron dejando comentarios llenos de solidaridad y admiración hacia el periodista.

¿De que falleció el papa de Jorge Alfredo Vargas?

Sin embargo, detrás de estas palabras hay una historia de pérdida y resiliencia. El padre de Jorge Alfredo falleció a causa de un aneurisma abdominal, una condición médica grave que requirió una intervención urgente.

Lee más: Jorge Alfredo Vargas descrestó con su talento como cantante en fiesta de Carlos Vives

Publicidad

Pese a los esfuerzos del cuerpo médico, el desenlace fue trágico, dejando una herida profunda en la vida del periodista y su familia. Esa ausencia marcó un antes y un después, pero también fortaleció su compromiso con el legado de su padre.

Desde entonces el periodista ha hecho de su rol como padre un verdadero homenaje. Consciente de la huella que dejó su papá en su vida, se ha propuesto transmitir esos mismos valores a sus tres hijos: Laura, Sofía y Felipe. En cada gesto, consejo y abrazo, intenta replicar el amor y la sabiduría con la que fue criado. Para él, ser papá no solo es un rol, sino una forma de mantener vivo el recuerdo de quien le enseñó a ser quien es hoy.

Publicidad

Más allá de su destacada labor en Noticias Caracol, donde ha ganado la confianza de millones de colombianos, Jorge Alfredo ha construido una imagen pública cercana y cálida.

A través de sus redes sociales, no solo informa, sino que también comparte momentos cotidianos, viajes en familia, reflexiones personales y mensajes de esperanza. Esa autenticidad le ha permitido conectar de manera profunda con sus seguidores, que lo ven no solo como un periodista, sino como un ser humano sensible y empático.

Te puede interesar: Laura Vargas, la hija de Jorge Alfredo Vargas, incursiona en la música y canta como los ángeles

Con más de dos décadas de trayectoria, Jorge Alfredo Vargas se ha consolidado como una voz influyente y confiable en los medios. Pero lo que lo hace verdaderamente inspirador es su capacidad de mostrar que la vulnerabilidad también es una forma de fortaleza.

Especialmente en fechas como el Día del Padre, su testimonio nos recuerda la importancia de honrar a quienes nos formaron, de expresar lo que sentimos y de construir, a través del amor, un legado que trascienda generaciones.

Te puede interesar: ¡PAOLA JARA ESTÁ EMBARAZADA! Tiene tres meses y Jessi Uribe reveló tierna ecografía 🥰