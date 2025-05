Periodista peruana opinó sobre las caleñas tras visitar esta ciudad: “Era un -10”

La periodista y creadora decontenido sobre viajes y cultura, Olenka Correa, originaria de Perú, ha causado revuelo en redes sociales tras relatar una experiencia vivida en Cali, Colombia.

Durante su visita, quedó encantada con la cultura local, la calidez de sus habitantes y el inconfundible ritmo que le ha valido a la ciudad el título de capital mundial de la salsa.

En un video compartido en TikTok, Correa relató con humor y entusiasmo cómo fue su paso por la ciudad, destacando especialmente la belleza de las mujeres caleñas y la intensidad con la que se vive la salsa en cada rincón.

Periodista peruana queda fascinada por la salsa y el encanto de Cali

“Yo en Cali me sentía fea. Yo sé que no soy Miss Perú, pero en Cali sentía que había algo muy mal en mí. Si se califica del 1 al 10, en Cali yo era menos 10, porque las caleñas son preciosas, bailan salsa que se te cae la baba”, expresó Correa.

Durante su estancia, se dedicó a conocer la gastronomía local, los sitios turísticos y las tradiciones caleñas, resaltando la energía positiva y el entusiasmo de sus habitantes. Su interés por la salsa la llevó a tomar clases desde el nivel básico, con la ilusión de compartir la pista de baile con algún caleño en una discoteca.

“¿Ustedes creen que algún caleño me sacó a bailar?”, contó entre risas. “Ver a dos caleños bailar era una maravilla. No los grabé porque me daba pena, pero era realmente hermoso”, añadió.

Sus comentarios reflejan lo que muchos visitantes sienten al conocer Cali: una ciudad llena de vida, sabor y una hospitalidad que deja huella. Y es que el título de capital mundial de la salsa no es casualidad.

Cali vibra al ritmo de este género musical, cuyo eco se escucha en cada barrio. La ciudad no solo cuenta con espectáculos galardonados a nivel internacional, sino que también ofrece a los turistas la oportunidad de sumergirse en esta expresión artística a través de clases y eventos que conquistan incluso a quienes no saben bailar.

¿Quién es Olenka Correa?

Olenka Correa es una periodista y creadora de contenido peruana radicada en Chile. Es conocida por compartir experiencias de viaje, cultura y vida cotidiana a través de redes sociales como TikTok e Instagram.

Estudió Ciencias de la Comunicación en Lima y luego se mudó a Chile, donde ha ganado popularidad relatando con humor e información sus vivencias como inmigrante, sus viajes, y su visión de la cultura chilena y latinoamericana. También realiza estudios de posgrado en la Universidad Adolfo Ibáñez.

