Koral 'La Diva' extrajo los biopolímeros de sus labios y compartió su procedimiento

Koral Costa, también conocida como 'La Diva' es una cantante y creadora de contenido que ha participado en diferentes proyectos que le han dado una gran exposición artística y mediática, aunque recientemente ha afrontado graves problemas de salud debido a los biopolímeros que inyectó en su cuerpo y dejó un gran mensaje a las mujeres que piensan realizarse este tipo de procedimientos.

Durante años, la mujer se ha realizado constantes cambios físicos que la han hecho resaltar su gran belleza; sin embargo en medio de diferentes procedimientos se inyectó una peligrosa sustancia con la que muchas famosas se han visto afectadas en la zona de sus glúteos, aunque a diferencia de ellas, Koral se inyectó sus labios para obtener un mayor volumen.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 https://lc.cx/ZeG6t6

Frente a esto, confesó que había vivido diferentes momentos llenos de depresión y ansiedad por su aspecto físico, ya que recibía bullying a través de redes sociales y comenzó a sentir fuertes dolores en sus labios. Por tal razón, decidió comenzar con el proceso de su operación para la extracción de biopolímeros con especialistas en salud.

Publicidad

"No es fácil todo lo que he pasado estos seis meses, muchas bolas me salieron en los labios, ya me dolían", comentó la mujer antes de compartir públicamente su procedimiento sin ninguna censura, además, aprovechó para reflejar el apoyo que ha recibido por parte de su esposo, el actor Omar Murillo, quien fue el encargado de grabar el momento y estuvo acompañándola todo el tiempo.

A pesar de que no ha compartido los resultados de su extracción, pudo evidenciarse que sus labios tomaron una buena forma tras la finalización de la cirugía, que ha prometido devolverle la seguridad a Koral y terminar con sus problemas de salud.

Te puede interesar: Emotiva recompensa a mujer por su buena obra