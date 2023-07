Joven visita salinas naturales y comete grave error: "El momento exacto en el que casi muero"

En redes sociales se hizo viral la historia de una joven quien quiso compartir su experiencia tras visitar las salinas Grandes de Jujuy, en Argentina, pero terminó cometiendo un error que no pasó desapercibido entre los internautas.

Aunque el personal turístico de la maravilla natural, una de las más visitadas de ese país, recomienda a los visitantes el uso de un gorro de protección y unos lentes para evitar el rebote del sol, pues puede ser dañino a la vista, la mujer pasó los límites y decidió tomar agua del poso.

“El momento exacto en el que casi me muero de un pico de presión”, describió en el video la joven.

Así fue como una usuaria de TikTok grabó el momento exacto en el que puso en riesgo su vida ya que estas aguas suelen tener una alta concentración de sal.

Tras la viralización de las imágenes, varios internautas la trataron de "pelotuda", una expresión coloquial argentina que hace referencia a "ingenua" o "tonta".

“Yo cuando fui, me dijeron que no se podía hacer eso. Solo dejan que pongan un dedo nada más para probar y nada más que eso”, "literal es lo primero que te dice el guía cuando vas ahí", "te dicen que la toques, que metas un dedo al agua y la pruebes, pero no que tomes, es extremadamente salada", "el agua es un canal de sal”, son algunos de los comentarios en la publicación que al final fue retirada por la misma usuaria debido a las críticas.

Al visitar salinas naturales, es importante seguir algunas recomendaciones para preservar estos delicados ecosistemas y disfrutar de una experiencia segura y respetuosa con el medio ambiente. Aquí hay algunas sugerencias:



Investiga antes de ir: Infórmate sobre la salina que deseas visitar. Asegúrate de conocer las reglas y regulaciones locales para proteger la vida silvestre y el entorno natural. Respeto por la naturaleza: Recuerda que estás visitando un área sensible y frágil. No dejes basura ni perturbes la vida silvestre. Respeta los letreros y las áreas designadas para los visitantes. No recolectes sal ni cristales: Aunque puede ser tentador recolectar sal o cristales, evita hacerlo para mantener el equilibrio del ecosistema intacto. La recolección excesiva puede tener un impacto negativo en la flora y fauna local. No ingreses a áreas restringidas: Algunas partes de las salinas pueden estar protegidas para la preservación de la vida silvestre o para la investigación científica. Respeta las áreas restringidas y no entres en ellas. Utiliza protector solar y ropa adecuada: Las salinas pueden ser lugares muy soleados y calurosos. Asegúrate de llevar protector solar, usar ropa cómoda y llevar suficiente agua para mantenerte hidratado durante tu visita. No nades o te sumerjas en las salinas: En general, no se recomienda nadar o sumergirse en las salinas naturales, ya que pueden contener altas concentraciones de sal y otros minerales que podrían ser perjudiciales para la piel y los ojos. Sé consciente del impacto de tus acciones: Tu visita puede tener un impacto en la salina y su entorno. Trata de minimizar tu huella ecológica y asegúrate de dejar el lugar tal como lo encontraste.

Al seguir estas recomendaciones, contribuirás a la preservación de las salinas naturales y ayudarás a mantener su belleza natural para las generaciones futuras.

