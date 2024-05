La actriz Natalia Ortiz se quedó sin nada luego de que su novio la robara por terminar la relación

La modelo y actriz Natalia Ortiz, le contó al programa de entretenimiento La Red, que cuando pensó que estaba cumpliendo el sueño de su vida, construir una familia, su príncipe azul se empezó a desteñir, y su historia de amor, se convirtió en un cúmulo de desilusiones.

El hombre al que conoció por medio de una amiga cercana después de la pandemia, y del que se enamoró por sus detalles y atenciones, empezó a ejercer control sobre ella, vigilándola con cámaras y micrófonos que instaló en el lugar donde vivían. Por si fuera poco, la empezó a hacer alejar de su círculo social, pues según la mujer, para él ninguna de sus amigas le convenía.

Sin embargo, bien dice un dicho popular que “el amor es ciego” y ella en ese momento al parecer lo estaba. Y es que, no conforme con lo que ya venía sucediendo, este sujeto, quien desde un principio se presentó ante ella diciéndole que era un empresario, le manifestó que estaba entrando en una crisis económica, por lo que ella accedió a ayudarlo.

“Yo me puse ‘la diez’ (…) soy experta en estar con las personas en las malas. Le facilité mis ahorros, le facilité todo lo que me he trabajado durante toda mi vida. Mi carro que con tanto esfuerzo lo compré, mis tarjetas de crédito se las presté.”

Además, la mujer saco préstamos a su nombre y se quedó sin nada, pues debido a que decidió terminar la relación hace cinco meses, este hombre desapareció de su vida sin pagarle un peso.

Natalia manifiesta que se quedó sin nada y por ende, ha tenido que acudir a empeñar sus joyas, y recibir ayuda de sus amigos quienes le han dado hasta para comer. Una situación que la ha hecho sentirse muy mal pues según su relato ella siempre ha sido de invitar y atender, y ahora ha tenido que ponerse en la posición de recibir.

Natalia Ortiz asegura que lo que la hizo reaccionar fue el amor de su hijo, pues este sujeto le quería impedir acercarse a él. Actualmente la mujer dice estarse asesorando para tomar acciones legales, sin embargo, reconoce que tiene cierto temor pues su expareja le dijo que si ella se metía con él, él se iba a mater con lo que a ella más le dolía.