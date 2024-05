Vicky Rueda señala que reconocida actriz la acosaba y era "amante" de su exmarido

La reconocida actriz Vicky Rueda visitó las instalaciones del Canal Caracol para concederle una entrevista con el programa de entretenimiento‘La Red’para hablar de diversos temas de su vida.

La mujer de 51 años, quien ha participado de famosas producciones de cine y televisión, contó que hace diez años tomó la decisión de apartarse del mundo de las cámaras porque se sintió saturada y fatigada mentalmente.

Además, la artista declaró que fue víctima de Bullying y acoso por parte de una de sus compañeras de trabajo, quien, según ella, estaba empeñada en desacreditar su trabajo.

Sin embargo, lo más impactante, es que Vicky señala que esta misma mujer, quien además de ser actriz, es cantante y compositora, había sido amante de quien en ese momento era su esposo, cuando compartían set.

Además, la actriz señala que tiempo después su hija, le contó que al parecer su padre tenía fotos de la susodicha en ropa interior. A lo que Vicky no pudo resistirse y aprovechó la entrevista para enviarle un contundente mensaje:

“Mira querida, uno respeta la pareja de los demás y no le manda fotos en calzones ¿okey? … Controla tu narcicismo, tu enfermedad exponencial a estar exhibiendo tus partes íntimas ¡Quiérete mujer!”

Si bien, Vicky no reveló el nombre de la actriz a la que se refiere, no obstante, por la descripción que hizo en redes sociales, los internautas han empezado a hacer sus apuestas y varios señalan que podía tratarse de Conny Camelo. Teniendo en cuenta que el presentador de La Red, Carlos Giraldo, dijo que se trataba de una persona la cual su nombre y apellido comenzaban por la letra C.

"La actriz a la que ella hace mención es Constanza camelo", "Es Coni Camelo, según las pistas 🧐", "Es @conycamelo . Le hizo la vida imposible a @vicky.rueda.actriz ". Fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.