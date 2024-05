La Chilindrina revela que Florinda Meza no quiso que ella volviera a hablar con Chespirito

La reconocida actriz mexicana Maria Antonieta de las Nieves, estuvo de visita en Colombia para presentar la obra de teatro Los huevos de mi madre, la cual fue escrita, dirigida por el artista paisa Fernando Botero.

Pero además de ello, de la nieves, también reconocida como ‘La chilindrina’, vino a despedirse de los escenarios. Una decisión que según declaró la actriz y comediante en una entrevista con Semana, empezó a surgir en su mente a inicios de la pandemia, cuando finalmente pudo disfrutar de tiempo de calidad con su familia.

“Decidí guardar a la Chilindrina, con todo el amor y el agradecimiento, de no haber sido por ella, no habría viajado por el mundo. La guardé y dije: solo la voy a sacar para algo muy especial y esa ocasión ha llegado aquí, en Colombia, porque al final de la obra ‘Los huevos de mi madre’ salgo a saludar al público vestida de la Chilindrina”

Y es que para nadie es un secreto que el personaje de aquella niña ‘berrinchuda’, pícara, pero sobre todo muy lista, se ganó un lugar muy importante en el corazón de todos los seguidores de la serie infantil 'El chavo del ocho' creada por el recordado Roberto Gómez Bolaños’ quien al ver actuar a Maria Antonieta por primera vez, sintió que ella sería la persona perfecta para interpretarlo. Sin embargo, la mexicana reveló que cuando ‘Chespirito’ se lo propuso ella inicialmente se negó.

“Cuando me ofreció el personaje, dije: “Gracias, pero no, no soy actriz de comedia, soy actriz dramática”. Y él me responde: “Entonces no eres tan buena actriz como creía”. Y eso me afectó. “Un buen actor sabe hacer comedia y drama. Hace llorar y hace reír. Y es más fácil hacer llorar a la gente que hacerla reír”, dijo Roberto.”

Maria Antonieta no se resistió a asumir ese nuevo reto de la mano de Bolaños, quien fue su mentor cuando todo se hacía en vivo.

La actriz reconoce que su amistad con ‘Chespirito’ fue maravillosa por muchos años, pese a que tuvieron sus enfrentamientos por el personaje. Eso sí, resaltó que nunca se dijeron una palabra fuera de lugar.

Infortunadamente todo parece indicar que su relación si cambió, aunque en una ocasión en la que ambos se encontraban en Miami, pudieron expresarse el cariño que se tenían.

“Nos encontramos en un hotel y le dije: “Chespirito: ¿si tanto te quiero por qué estamos distanciados?”. Y él me respondió: “Yo también te quiero mucho, María Antonieta”. Y nos abrazamos. “Quiero que hablemos”, le dije. “Cuando quieras”, dijo él. Y le pidió a Florinda Meza que me diera el teléfono de la casa. A los días lo llamé y nunca me pasó al teléfono. Insistí después y tampoco. Creo que él nunca supo de eso, creo que no le quisieron avisar de mis llamadas”.

