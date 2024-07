La enfermedad que adelgazó en extremo a Miguel Varoni: "Lo inyectaba"

Miguel Varoni, el reconocido actor colombiano, ha generado gran revuelo entre sus seguidores debido a su notable cambio físico. Conocido principalmente por su icónico papel como 'Pedro Coral' en la telenovela 'Pedro el Escamoso'.

Varoni ha reaparecido en la secuela de la serie, sorprendiendo a la audiencia con una figura mucho más delgada que la que tenía en la versión original de 2001.

El estreno de 'Pedro el Escamoso 2 fue emitido por el canal Caracol y no solo trajo nostalgia sino también preocupación entre los fanáticos. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la apariencia del actor, con muchos especulando sobre posibles problemas de salud.

Algunos seguidores incluso llegaron a afirmar que Varoni parecía "enfermo", y que su nuevo look no le favorecía.

La realidad detrás de la transformación de Miguel Varoni es más compleja y menos alarmante de lo que muchos creen. Catherine Siachoque, esposa del actor, aclaró en una entrevista con el programa 'Buen día, Colombia' que la principal causa de la pérdida de peso de Varoni fue su lucha contra el COVID-19.

“El empezó a adelgazarse realmente por el COVID. Le dio muy mal (…) No comía, yo decía: ¡Dios mío! Y todos los hospitales llenos. Yo con los medicamentos en la casa, lo inyectaba yo (…) Lo pude cuidar, pero él no comía,” explicó Siachoque.

Esta pérdida de peso inicial fue significativa y, aunque Varoni se recuperó del virus, decidió mantener su nueva figura.

Además de los efectos del COVID-19, Miguel Varoni también optó por someterse a varios procedimientos estéticos. El actor se realizó intervenciones en pómulos, mandíbula, pecho y abdomen, así como un tratamiento para eliminar la piel sobrante y la flacidez del cuello.

Varoni compartió su proceso de rejuvenecimiento en su cuenta de Instagram, mencionando su deseo de parecerse al cantante Maluma.

Estos cambios, sin embargo, no fueron bien recibidos por todos.

Varoni recibió críticas en redes sociales, a las cuales respondió con franqueza:

“Yo leo los comentarios de la gente que me dice ‘por qué no se acepta’, ‘imbécil’, yo los entiendo, pero soy feliz. Uno no es monedita de oro para hacer feliz a todo el mundo, uno debe tomar la decisión de qué quiere hacer, cómo quiere verse y si uno tiene los medios, hacerlo.”

