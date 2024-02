La Gorda Fabiola y su experiencia con la muerte: "Los escuché a todos"

La risa y el humor siempre han sido los mejores aliados de la Gorda Fabiola , una reconocida humorista colombiana que, durante muchos años, formó parte del elenco de 'Sábados Felices', un icónico programa de comedia en Colombia. Su peculiar estilo y carisma la convirtieron en una figura querida por el público, pero detrás de su sonrisa, enfrentó desafíos significativos a lo largo de su vida.

Desde su juventud, La Gorda Fabiola ha llevado consigo el peso de la obesidad, siendo una característica que marcó su vida y carrera. A medida que creció, los problemas de salud derivados de su obesidad mórbida se intensificaron, llegando a pesar más de 140 kilos. Los problemas coronarios se convirtieron en una realidad que impactó su vida de manera profunda.

En una emotiva entrevista para el programa 'Kallejiando', La Gorda Fabiola reveló el momento más crítico de su vida, cuando sufrió cuatro infartos y estuvo en coma durante 23 días. Durante ese período, en medio de la inconsciencia, pudo escuchar las voces de sus hijos resonando en su mente. Recordó con emoción las palabras de sus pequeños, quienes le suplicaban que no se fuera, que no abandonara la vida. "Me acordé de mis hijos porque ellos me decían: 'Mami, no te mueras, no te vayas'. Los escuché a todos", compartió con sinceridad la humorista.

En un giro conmovedor, La Gorda Fabiola narró un episodio especial que ocurrió mientras estaba en coma. Su hija Alejandra le cantaba la canción 'Recuérdame' de la película de Disney "Coco". Al despertar del coma, la humorista sintió una inexplicable conexión emocional con la melodía, sin comprender inicialmente su origen. Fue entonces cuando su hija reveló que esa era la canción que le cantaba durante su estado de coma, desatando una ola de emociones en La Gorda Fabiola.

La experiencia cercana a la muerte transformó la perspectiva de la humorista sobre la vida. La risueña y extrovertida Gorda Fabiola, enfrentándose a la fragilidad de la existencia, emergió con una nueva apreciación por cada momento. Su historia, marcada por la superación y la conexión emocional con sus seres queridos, deja una lección valiosa sobre la importancia de la familia y la resiliencia ante los desafíos inesperados.

