Luis Alfonso revela su anécdota más curiosa en tarima; le agarraron el 'paquete'

El reconocido cantante de música popular Luis Alfonso, también conocido como 'El Señorazo0, compartió detalles inéditos de su vida personal y profesional durante una entrevista exclusiva con El Klub de La Kalle.

Con su característico sentido del humor, el artista narró una de las experiencias más curiosas y peculiares que ha vivido en los escenarios: el día en que una fanática, en pleno concierto, lo sorprendió al tocarle 'el paquete'.

Entre risas, el intérprete comentó : "Yo creo que esa niña se decepcionó", haciendo alusión a que el frío del momento pudo haber jugado en su contra.

La anécdota ocurrió en Santa Elena, Ecuador, durante un evento que reunió a más de 15,000 personas en una playa con una pasarela larga , donde los asistentes podían interactuar de cerca con los artistas.

“En ese concierto, la gente me cogía la mano , me tocaban el pip*… pasamos una belleza. Muy agradecido y muy excitad*”, bromeó Luis Alfonso ante los periodistas.

El cantante explicó que en la euforia del momento no se dio cuenta de lo sucedido, pero más tarde, al ver un video del evento, fue consciente de lo que había pasado.

Luis Alfonso no se tomó el incidente como algo negativo . “Agradezco el cariño de la gente. Puede que esa niña sea una dama, pero con tragos en la cabeza uno nunca es la misma persona”, reflexionó c on humor, reconociendo el ambiente festivo del evento.

La música popular y su proyección internacional

Además de compartir esta peculiar historia, Luis Alfonso habló sobre la música popular y su creciente visibilidad internacional. El cantante destacó el apoyo que artistas mexicanos han brindado al género, permitiendo que alcance nuevos públicos fuera de Colombia.

“Antes se exportaba reguetón, pero ahora otros géneros como la música popular y la regional mexicana están teniendo su espacio. Estoy muy agradecido con mis colegas mexicanos por darnos esta visibilidad”, expresó con gratitud.

Luis Alfonso, quien se ha ganado el corazón de sus seguidores por su autenticidad y cercanía, continúa sumando éxitos en su carrera mientras disfruta de anécdotas que, como esta, muestran el lado más humano y espontáneo de la vida artística.

La historia de Luis Alfonso

Luis Alfonso Rendón Vargas, conocido como Luis Alfonso o 'El Señorazo', es un cantante y compositor colombiano nacido el 8 de noviembre de 1993 en Popayán, Cauca.

Desde pequeño mostró una fuerte conexión con la música, influenciado por su abuelo, con quien disfrutaba de películas de grandes referentes de la ranchera mexicana, como Pedro Infante.

Este amor por la música lo llevó a participar en coros religiosos y grupos juveniles en su comunidad, marcando los primeros pasos de su carrera artística.

A lo largo de los años, Luis Alfonso ha compartido escenario con reconocidos exponentes de la música popular, entre ellos Ana Gabriel, Tony Vega, Darío Gómez, Jean Carlos Centeno, Jessi Uribe, Jhon Alex Castaño y Jhonny Rivera.

Su esfuerzo y talento lo han convertido en una de las figuras más destacadas del género popular, no solo en Colombia, sino también en otros países de Latinoamérica.

En 2021, formó parte del programa A Otro Nivel del Canal Caracol, una experiencia que amplió su visibilidad en la escena musical nacional. Sin embargo, el aumento en sus compromisos y presentaciones lo llevó a tomar la decisión de retirarse del concurso para concentrarse plenamente en su carrera.

El talento de Luis Alfonso también lo ha llevado a escenarios internacionales, especialmente en países como Ecuador, donde ha experimentado de cerca el cariño y entusiasmo de sus seguidores.

Mira la entrevista aquí