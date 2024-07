Mamá de Omar Geles cumple 87 años en medio del vacío por su hijo

En el corazón del folclore vallenato, la figura de Hilda Suárez, madre deOmar Geles, conocida cariñosamente como ‘La vieja Hilda’, se erige como un símbolo de fortaleza y dedicación. Nacida en Mahates, Bolívar, y residente en Valledupar durante varias décadas, Suárez ha sido una madre incansable y trabajadora, sacando adelante a sus nueve hijos, cinco de ellos en solitario tras su separación marital.

En una emotiva entrevista concedida a El Pilón para el Día de las Madres en 2022, Hilda Suárez recordó su infancia y juventud: “Yo desde joven trabajaba. Me crie sola donde mi abuela. No me pusieron nunca en el colegio, pero yo soy muy inteligente. Pilaba maíz, hacía bollos y los vendía para comprarme mi ropa y lo que necesitaba”.

Suárez expresó con orgullo el amor por sus hijos: “Tengo 9 hijos, 4 que no son de apellido Geles y 5 que sí son, que son los últimos. Yo a los otros no los crie, los crió la familia de parte de papá, todos son el motor de mi vida, los adoro a todos”.

El 23 de julio, el folclore vallenato celebró el 87 cumpleaños de Hilda Suárez, madre del fallecido cantautor y rey vallenato Ómar Geles, y musa de inspiración de la famosa canción ‘Los caminos de la vida’. A lo largo de su vida, Suárez no solo se ha destacado por su resiliencia, sino también por su talento culinario. A sus 87 años, continúa cocinando y vendiendo sus famosos pasteles de masa y arroz con cerdo en Valledupar, utilizando las redes sociales para ofrecer sus deliciosos platillos.

Publicidad

La matrona de los Geles ha recibido innumerables mensajes de felicitación y apoyo, tanto de sus familiares como de los seguidores de Ómar Geles. Estos mensajes han sido un bálsamo tras la pérdida de su hijo, consolidando aún más su figura como un pilar de fuerza y amor en la comunidad vallenata.

Catherine Siachoque remplazó a la ex de su esposo Miguel Varoni