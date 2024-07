Iván Aguilera, hijo biológico del famoso cantante Juan Gabriel, y su esposa Simona Hackman, compartieron una desgarradora noticia: su hijo Elijah, falleció. La trágica noticia fue revelada en una publicación de Instagram, donde se detalló que el bebé nació y murió el 8 de julio de 2024.

Simona expresó en su perfil de Instagram: "Iván y yo estamos de luto por nuestro hijo Elijah, pero también nos regocijamos por él, porque sabemos exactamente dónde está, con nuestro señor y salvador, nuestro padre celestial". Estas palabras reflejan el profundo dolor y, a la vez, la fe que sostiene a la pareja en este difícil momento.

Iván Aguilera, quien se convirtió en el heredero universal de Juan Gabriel tras la muerte del cantante el 28 de agosto de 2016, ha mantenido siempre un perfil bajo en el ámbito artístico. No obstante, su vida personal y los eventos que la rodean continúan siendo de interés para muchos. Iván reside en Estados Unidos junto a su esposa y sus dos hijos mayores, Iván y Valentina. Ahora, la familia enfrenta un doloroso periodo debido a la inesperada pérdida de Elijah Jedidiah Aguilera.

El recién nacido, que era esperado con gran alegría por sus padres, murió el mismo día en que llegó al mundo, sumiendo a sus padres en una profunda tristeza. Fue Simona quien hizo pública la devastadora noticia, mostrando el inmenso dolor que ambos sienten.

Simona, la nuera del icónico intérprete de ‘Hasta que te conocí', expresó su tristeza en un mensaje conmovedor: "¿Cómo hacen una madre y un padre para expresar el dolor que siente cada célula de nuestro cuerpo, cuando las esperanzas y sueños que teníamos para ti, nuestro recién nacido hijo, se han ido en un instante?”. Este mensaje revela la magnitud del dolor y la pérdida que la familia Aguilera enfrenta.

A través de sus redes sociales, Simona compartió no solo el sufrimiento que están viviendo, sino también la esperanza y fe en que su hijo está en manos divinas. Describió el dolor físico y emocional que los embarga: “Cada célula de mi cuerpo quiere y anhela sostenerlo y tenerlo en casa con nosotros. Mi cuerpo duele al no tenerlo. Mis brazos están vacíos. Mi corazón duele. Mi cuerpo muestra todas las señales de mi hijo, pero ya no puedo sentirlo. ¿A quién sostengo y consuelo ahora y acurruco para dormir? Mis brazos se sienten tan vacíos”.

¿De qué murió el nieto de Juan Gabriel?

Hasta ahora, los detalles específicos sobre la causa de la muerte de Elijah no han sido revelados. La familia ha preferido mantener esta información en privado. Sin embargo, la publicación de Simona sugiere que la pérdida fue inesperada y extremadamente dolorosa.

En medio de esta tragedia, la familia Aguilera ha recibido un torrente de apoyo y condolencias de amigos, familiares y seguidores, quienes han enviado mensajes de amor y fortaleza a través de las redes sociales, tratando de brindar consuelo en este momento tan difícil.