Papá de Ángelo Bossa: quién es y por qué no se ha pronunciado

El mundo de la farándula está conmovido con Luly Bossa tras la muerte de su hijo Angelo, quien durante años luchó contra una enfermedad degenerativa que le impedía la movilidad desde los cuatro años y le provocaba otros problemas de salud.

A través de un video, la actriz confirmó el fallecimiento de su hijo y en medio de un inmenso dolor pidió a sus amigos y seguidores que la ayuden, ya que no tenía seguro funerario para su hijo y no tenía dinero para darle cristiana sepultura. Este hecho dejó varias incógnitas, ya que muchos se empezaron a preguntar sobre el papá de Angelo.

Pues bien, desde su nacimiento, Luly se hizo cargo de su hijo como madre soltera, en un podcast llamado 'El topo', reveló que ninguno de los padres de sus hijos han respondido por ellos: "El tipo además, dijo que era estéril y por eso no podría ser el papá de Ángelo", dando una pequeña anécdota de como fue la relación con el hombre, tras enterarse del embarazo.

Recientemente ella no ha hablado del hombre, pero en el podcast se le preguntó y, aunque no reveló su nombre, sí aseguró saber quién es y además haberlo encontrado tras hacerle cacería por Facebook: "Lo que sucede con el papá de Ángelo es que me tocó hacerle cacería por Facebook para que diera la cara. Me volví ‘hacker’ para encontrarlo".

Además, confesó que uno de los peores errores de vida fue alejarse de los padres de sus hijos, ya que ellos tenían el derecho de conocer a sus padres, y ellos el deber de responder por sus hijos: "Ese es el error más garrafal que he cometido porque los hijos tienen derecho de conocer a su papá".

