Shakira expresa sus sentimientos en el amor: "No he tenido esa suerte"

La vida de la cantante colombiana Shakira sigue siendo de interés para millones de personas, sobre todo para sus fanáticos y es que parece ser que está encontrando su lugar nuevamente, todo esto gracias a su proceso de superación tras la infidelidad que sufrió por parte de su expareja, el exfutbolista catalán Gerard Piqué.

Tras la ruptura, la colombiana decidió retomar su carrera musical, la cual admitió haber dejado de lado por dedicarse a sus hijos y a su esposo, pero que al final de cuentas solo terminó siendo un retroceso en su vida, ya que la música y ella son una sola. Esto lo demostró al desahogarse a través de sus canciones, en las que por supuesto habla de desamor.

Mucha gente la ha criticado por las indirectas hacia el español en sus canciones, pero lo cierto es que fue la manera en la que ella lo superó y ahora goza de un resurgimiento que ha sido acogido por sus seguidores, quienes cuentan los días para volverla a ver en una gira internacional, que empezará en noviembre y llevará el nombre de 'Las mujeres ya no lloran".

En una reciente entrevista para la revista Marie Claire, la cantante colombiana reflexionó sobre su concepto del amor, teniendo en que ha pasado pro infidelidades como la de Gerard Piqué, a lo que ella contestó que aunque es difícil tiene un espejo en la vida que siempre le dice que ese sentimiento existe y que puede ser real, se trata de sus padres.

Publicidad

“No puedo decir que no creo en el amor porque veo el ejemplo de mis padres después de 50 años juntos; cómo se miran a los ojos y se cogen de la mano y no pueden vivir separados el uno del otro. He sido testigo del amor, solo que yo no he tenido esa suerte”, indicó Shakira, haciendo alusión a que no se cierra a al oportunidad de conocer a alguien con quien pueda durar toda la vida.

Te puede interesar: Así puedes pedir un préstamo estando reportado en Datacrédito