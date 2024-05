Silvio Brito: la historia detrás de 'El Mocoso' y sus inicios musicales

En una reciente entrevista en el programa 'Si les Kantara' de la Kalle, Silvio de Jesús Brito Medina, legendario cantante vallenato, reveló detalles íntimos de su carrera y la historia detrás de su éxito 'El Mocoso', una canción emblemática que marcó la música vallenata.

Silvio Brito nació el 24 de enero de 1953 en San Juan del Cesar, y creció entre los corregimientos de Sitionuevo y Pondorito. Su infancia transcurrió entre los trabajos del campo y la escuela, con una influencia marcada por la voz de su padre, quien a menudo organizaba y asistía a parrandas en su pueblo.

"Amaba la voz de mi papá, eso me marcó desde niño", recordó Brito para La Kalle. "Siempre me metía entre sus piernas durante sus presentaciones y me sacaban durmiendo".

Antes de grabar 'El Mocoso', Silvio había lanzado 'Llegaste a mí', su primer gran éxito. "Es la canción que, a mi juicio, metió el vallenato de lleno a Bogotá", afirmó Brito.

Esta canción no solo conquistó la capital colombiana, sino que también marcó el inicio de su carrera internacional. "Con esa canción pude ingresar al grupo de los buenos cantantes del vallenato y comencé a viajar al exterior y en el país. Con esa canción comenzó mi carrera" .

Historia de la canción 'El Mocoso'

El éxito de 'El Mocoso' tiene una historia particular y emotiva. Silvio Brito relató su amistad con Hernando Marín, el compositor de la canción. "Éramos contemporáneos y siempre estuvimos juntos", comentó Brito. Marín, quien tenía aproximadamente 10 años cuando se inspiró en una profesora de quien estaba enamorado. Brito quedó cautivado por la historia y decidió que debía grabarla. "Esa es la que grabaré", le dijo a Marín .

Brito destacó la camaradería que existía entre los cantantes vallenatos en esa época. "Los vallenatos en ese momento siempre fuimos unidos. No nos veíamos como competencia, siempre nos tocaba en el mismo escenario y la misma fiesta, éramos amigos todos" .

Letra completa de 'El Mocoso'

Recuerdo cuando era un mocoso

Vivia muy dichoso al lao' de mis viejos

Pero de repente crecieron

Unos sentimientos que no conocía

Había una muchacha bonita

Que al verla cerquita

Quería darle un beso

Pero me daba mucho miedo

Si le confesaba que yo la quería

Pero un día como un hombre la miré a los ojos

Y le dije que la amaba con loca pasión

Su respuesta entró como daga a mi corazón

Y me dijo despóticamente no quiero un mocoso

Pasó el tiempo muy desesperado

Seguí enamorado y un día en mi camino

La tomé temblando de rabia

Porque sus desprecios nublaban mis ojos

Tenía la intención de matarla

Pero yo la amaba era mi delirio

Después tomé un rumbo distinto

Cantaba y lloraba como un vulgar loco

Pasó el tiempo fue creciendo en mi aquella obsesión

Mientras ella se entregaba a los brazos de otro

Y el malvado después de tomarla le hirió el corazón

Y llorando me dijo perdona, perdona mocoso

Después de consolar su llanto

Seguí caminando y un día probé el vino

Me embriagué y viajando entre nubes

Juré por mis viejos que no volvería

Me entregué a los vicios del hombre

Viví mucho tiempo pero mal vivido

Porque aquel amor que yo quise

Por ser un mocoso me perdió en la vida

Pero el mundo a pesar de lo inmenso es pequeño

Sin quererlo la encontré deambulando en la calle

Y al mirarme vino donde mi con los brazos abiertos

Con dolor en el alma le dije ya no puedo amarte

Escucha la entrevista completa aquí: