Streamer protagoniza accidente en Las Palmas, "El carro saltó y se fue de lado"

El pasado domingo 19 de enero, un lujoso vehículo se vio involucrado en un accidente en la vía Las Palmas, hecho que generó gran revuelo en redes sociales tras ser reportado por el secretario de Movilidad y grabado por varios testigos.

El incidente, que no dejó heridos, fue ocasionado por el reconocido streamer colombiano conocido como ZWarror, quien posteriormente compartió detalles sobre lo sucedido en un video.

Según las declaraciones de ZWarror, el accidente ocurrió cuando perdió el control del automóvil, “Cuando lo enderecé ya estaba en la tierra y había una montañita. El carro saltó y se fue de lado y quedó incrustado. Volamos desde la rampa. En metros fue bastante” , relató en un video publicado tras el incidente. Afortunadamente, el streamer salió ileso del percance.

En el lugar de los hechos también estuvo presente el youtuber Mr Stiven TC, quien transmitió en vivo para sus seguidores y mostró el estado en que quedó el vehículo tras el choque. “El problema fue ese morro, me subí por ese morro y saltamos Duván me ayudó a coger el volante y gracias a Dios no pasó nada” , explicó ZWarror en otro fragmento del video.

Aunque los videos evidencian los importantes daños sufridos por el automóvil, se desconoce si este tuvo pérdida total. Además, el medio El Tiempo confirmó que el vehículo tiene un historial de infracciones que incluye tres multas y dos comparendos.

Dos de los comparendos corresponden a transitar en sitios y horarios restringidos, lo que implica causales de inmovilización, mientras que las multas están relacionadas con exceso de velocidad. En al menos una de estas infracciones, otra persona se encontraba al volante.

El accidente generó debate en redes sociales, donde algunos critican la aparente imprudencia del streamer, mientras otros celebran que el incidente no pasara a mayores. Este hecho pone nuevamente en el centro de la discusión el uso responsable de vehículos de alta gama y la influencia de los creadores de contenido en sus audiencias.

El estrimer no tuvo ninguna lesión ni las personas que iban a su al rededor. En un strim después del accidente ZWarror hablo sobre cuanto le puede costar el arreglo, "todo biwen ahora bien el arreglo que son como unos 60 millones lo que vi por encima, si lo revisan mas afondo puede que sea mas", expresó el creedor de contenido.

