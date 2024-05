Una calle de EE.UU fue bautizada con el nombre de Silvestre Dangond: "He llegado lejos mamá"

Silvestre Dangond está una vez más en el centro de la atención por una nueva etapa en su carrera musical. Tras el lanzamiento de su último álbum 'Ta malo', ha recibido el apoyo total de su público llevando consigo "el poder rojo" a sus seguidores. Este arrollador éxito ha causado tal furor que ahora una calle en el mundo llevará su nombre.

La influencia de Dangond no se limita solo a Colombia sino que ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un símbolo no solo nacional sino también internacional. Su presencia se ha vuelto tan significativa que el comisionado de transporte de Nueva York, Ydanis Rodriguez, anunció oficialmente el pasado martes 14 de mayo la creación de la 'Silvestre Dangond Way' en un lugar privilegiado en el corazón de la Gran Manzana, Nueva York.

La inauguración de esta calle, programada para el 31 de mayo, será un hito que quedará marcado en la historia de la música latina. La ubicación escogida no podría ser más emblemática: la intersección de la Calle 50 y la Sexta Avenida, en las cercanías del Radio City Music Hall y del Rockefeller Center.

"Mil gracias, Nueva York es una ciudad que me ha dado tanto", expresó emocionado el cantante a través de un comunicado emitido por su disquera. "¡Qué felicidad poder compartir con mi público latinoamericano en la ciudad de Nueva York el próximo 31 de mayo, cuando se llevará a cabo la ceremonia de revelación!".

El anuncio oficial tomó por sorpresa a Silvestre Dangond durante una rueda de prensa en el Quisqueya Plaza del Alto Manhattan, donde participaba en un programa en vivo llamado 'El Vacilón'. Fue en este evento donde Ydanis Rodríguez, comisionado de transporte de la ciudad, le reveló la noticia, destacando el arduo trabajo y la contribución del artista a la música.

Con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionado, el cantante recibió una placa con el nombre 'Silvestre Dangond Way', un gesto que lo conmovió profundamente. En un momento lleno de gratitud, no dudó en enviar un mensaje a su madre: "he llegado lejos mamá".

Este sábado 18 de mayo, los seguidores de Silvestre Dangond tendrán la oportunidad de presenciar su talento en vivo en el Estadio El Campín de Bogotá. El espectáculo, que agotó sus entradas semanas atrás, será una celebración de su último álbum "Ta Malo", con invitados especiales como Juancho de la Espriella y Rolando Ochoa.

El legado de Silvestre Dangond continúa creciendo, y su música sigue sonando en cada rincón del mundo. Recientemente, junto a Carlos Vives, presentó "Tu o Yo", una canción que celebra la riqueza y la diversidad de la música colombiana, fusionando los ritmos tradicionales del vallenato con elementos contemporáneos. Con cada paso que da, Dangond sigue marcando huella en la escena musical internacional.

