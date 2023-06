VIDEO: así se veía Carlos Calero en sus inicios, presentando noticias

Carlos Calero es uno de los presentadores más queridos y conocidos de la farándula colombiana, quien hizo parte de muchas producciones icónicas de una generación en nuestro país, en las que resaltan: '100 colombianos dicen', 'El precio es correcto' y 'Sábados Felices'.

El barranquillero logró hacer una carrera impecable que incluso lo llevó por un tiempo a ser Cónsul de Colombia en San Francisco, a su regreso siguió cosechando talento en más producciones de televisión, siendo para muchos uno de los mejores presentadores que ha tenido nuestro país.

Sin embargo, las nuevas generaciones no conocen toda la trayectoria de Carlos Calero, quien para los que no sepan, hizo parte de Noticias Caracol, no solo como periodista, sino como presentador del noticiero. Así lo recordó el presentador y muchos seguidores en las redes sociales , con un pequeño TBT del año 1999.

En una faceta mucho más seria, pero con la sonrisa que le caracteriza, el periodista estuvo un largo tiempo siendo la cara oficial del prestigioso noticiero, donde no volvería por su popularidad en producciones más divertidas y de otro tipo de contenido, en las que se volvió icónico.

Su manera particular de presentar los programas, creando ambientes de diversión y amabilidad, lo ha hecho figura en más de 20 producciones, pero lo que más resalta del periodista es que sigue vigente, pues hizo parte del elenco de La Descarga y se prepara para presentarle a todo el país una edición más de Yo Me Llamo.

Cabe resaltar que el barranquillero es muy querido por los colombianos, no solo por sus presentaciones, sino también por algunos comerciales que le generan nostalgia a muchos, como por ejemplo los del sazonador Ricostilla, un condimento que está en casi todos los hogares colombianos y que por supuesto se hizo famoso gracias a esta figura de la televisión.

