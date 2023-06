Yeison Jimenez y el inesperado género en el que incursionó; no siempre fue popular

Yeison Jimenez es un reconocido cantante de música popular que ha creado una fanaticada a nivel internacional a través de su música y composiciones que llegan a corazón de miles, incluso los ayudan en momentos en los que quieren olvidar un desamor, sin embargo, esta estrella del género no siempre quiso incursionar en él.

A pesar de que el hombre se ha dado a conocer a través de sus diferentes canciones como: ‘Ni Tengo Ni Necesito’, ‘Tenías Razón’, ‘Mi venganza’, ‘Ya No Mi Amor’, y muchas más, sorprendió a sus fanáticos al declarar que no siempre se inclinó por ser lo que es ahora. Esto debido a que, en sus inicios tenía en mente el rap y hip-hop.

Así lo declaró a través de una entrevista en la que se le vio bastante cómodo, acompañado de ‘Dímelo King’, quien suele tener diferentes exclusivas de todos los famosos con respecto a su vida personal, entre otros aspectos. Allí, confesó “Hay que recordar que yo era rapero antes de hacer música popular, yo hacía rap, hip hop”.

Incluso demostró su admiración por otros cantantes que hoy en día se dedican al género urbano, como Daddy Yankee y Nicky Jam, quienes en sus inicios incursionaron en el rap y de allí nació su gran fama, que los ha acompañado hasta el día de hoy.

Publicidad

A pesar de que no contó el proceso que le llevó separarse del género, para incursionar en la música popular aseguró: “A mí me gusta mucho lo que hago, a mí no me gustan las modas. La música me atrapó, amo lo que hago”.

De tal forma, sus seguidores se llevaron una gran sorpresa, puesto que es bastante extraño imaginar al artista en otro tipo de música, aunque el éxito que tendría sería asegurado, pues siempre se imaginó siendo una gran estrella.

Publicidad

Te puede interesar: En La Kalle reconocemos a los kallejeros de buen corazón