VIDEO: Murió Ángelo, hijo de Luly Bossa que padecía delicada enfermedad

El mundo de la farándula está de luto tras conocerse el fallecimiento del hijo de la reconocida actriz Luly Bossa, quien a través de su cuenta oficial de Instagram dio la desafortunada noticia. Horas antes, la actriz había dejado preocupados a sus amigos y seguidores luego de subir un video pidiendo que oraran por la salud de su hijo.

Angelo padecía una enfermedad que limitaba sus movimientos, por lo que estaba en tratamientos que eran ayudados por la actriz, quien subía los momentos que vivía junto a su hijo. Tras confirmar su fallecimiento, la actriz pidió que oraran por ella, ya que se encontraba muy afectada por lo sucedido.

Angelo padecía distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa que hizo que perdiera la movilidad desde sus cuatro años, además de generarle problemas cardiacos, los cuales debía tratar con medicamentos. Una lucha que caracterizó a Luly Bossa, quien siempre demostró el amor y ser incondicional con su primogénito.

Tras el anuncio, la actriz también pidió una ayuda, ya que al parecer no está en un buen momento económico y según dijo en el video no tenía seguro para Angelo, por lo que su sepultura no estaba asegurada, llevándola a pedir ayuda a sus amigos y seguidores para poder darle cristiana sepultura.

Este es el metraje en el que la conmovida actriz dio a conocer la triste noticia:

