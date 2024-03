Alina Lozano, celosa con Lorna Cepeda por comentario de Jim Velásquez

Una de las parejas de famosos más controversial y polémica es la conformada por la actriz Alina Lozano y el creador de contenido Jim Velásquez, quienes empezaron a compartir durante grabaciones para videos en redes sociales, sorprendiendo a todos al anunciar que estaban saliendo, lo que en un principio se pensó era una simple estrategia para popularizar su contenido.

Sin embargo, tras meses de especulaciones, la pareja de actores decidió comprometerse, contrayendo matrimonio y mostrando que se trataba de una verdadera relación, o por lo menos, estaban llevando todo a niveles inimaginables. Desde ese momento suben contenido sobre su día a día, siendo cada vez más creativos.

Hace algunos días Jim compartió un divertido video en el que contesta a la pregunta de si no hubiese salido con Alina, qué otra actriz mayor le hubiese gustado conocer, a lo que respondió que Lorna Cepeda, por quien confesó su gusto y admiración: "La verdad yo nunca he completado estar con ninguna otra mujer que no sea Alina, mayor, pero seguramente sería con Lorna María Cepeda Jiménez".

Tras esto también resaltó su belleza y admitió que le gusta que sea cartagenera, pues le "pegaría" ese sabor, además enalteció su talento para actuar. Tras estas declaraciones, procedió a mostrar en su celular que ha hablado con la actriz por WhatsApp, diciendo que Alina le había pasado el contacto de él a Lorna.

En ese momento Lozano entra en escena, le rapa el teléfono a Jim y supuestamente llama a Lorna, diciéndole: “Hola, querida amiga Lorna. Yo jamás te di el contacto de mi esposo. Respetemos los hombres ajenos”. Para muchos es claro que solo se trata de contenido y una forma jocosa de mostrar que Alina es celosa con Jim.

Tras la publicación hecha en Instagram, los seguidores de la pareja dejaron cientos de comentarios, pero el más llamativo fue precisamente el de la actriz Lorna Cepeda, quien al parecer se gozó el contenido y dejo un corto mensaje: “¡Ajoooooo! Ali, te quiero”.

