Yeison Jiménez rompe en llanto en pleno concierto por estado de salud de su bebé

Durante una de sus presentaciones recientes, el reconocido cantante de música popular, Yeison Jiménez, emocionó y preocupó a sus seguidores al compartir un momento profundamente personal y doloroso.

En medio de su concierto, Jiménez no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la delicada situación de salud que enfrenta su hijo Santiago, de tan solo dos meses de edad.

El pequeño, nacido el 4 de junio, fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) en Bogotá, tras ser diagnosticado con una grave bronquiolitis. La noticia la dio a conocer el propio cantante a través de sus redes sociales.

Con visible angustia, Jiménez explicó que su hijo lleva varios días en cuidados intensivos, enfrentando una situación crítica que ha sido muy dolorosa para toda la familia.

A pesar de la difícil situación, Jiménez ha continuado con su gira de conciertos por diferentes ciudades de Colombia, aunque con el corazón dividido.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el artista expresó su frustración por no poder estar al lado de su hijo en estos momentos tan difíciles.

"Andamos listos para irnos a Santa Rosa de Osos y luego nos vemos en Coello, Tolima. Estoy un poquito aburrido, muchachos, les cuento que Santiaguito lleva cuatro días en UCI y en cuidados intermedios", comentó.

El dolor y la preocupación que siente Jiménez no solo son palpables en sus redes sociales, sino que también se han hecho evidentes en sus presentaciones. Durante un reciente concierto en Anserma, el cantante se mostró visiblemente afectado y con la voz entrecortada, se disculpó con su público:

"Les pido disculpas, ha sido difícil dormir, mi hijo apenas tiene dos meses y es complicado, me tiene estresado el tema".

En ese emotivo momento, Jiménez compartió su dolor más profundo: "Siempre quise ser el papá que yo no tuve, entonces no poder acompañarlo en la clínica, estando tan chiquito, me duele mucho. No había demostrado nada en ningún show, llevo seis conciertos y hoy ya se me acumuló todo".

Sus sinceras palabras resonaron en el público, quienes no tardaron en ofrecerle su apoyo incondicional a través de mensajes en redes sociales.

Aunque el cantante no dio detalles específicos sobre el diagnóstico de su hijo, sí aseguró que el pequeño estaba recibiendo la atención médica necesaria para su recuperación. Agradeció las muestras de cariño y apoyo que ha recibido en estos días, subrayando lo importante que es la familia para él.

¿Cómo sigue el bebé de Yeison Jiménez?

En una actualización más reciente, Jiménez compartió una imagen junto a su hijo, informando que la condición del pequeño Santiago es estable, lo que trajo un respiro de alivio tanto para él como para sus seguidores.

"Bebito va muy bien, gloria a Jesús, y gracias a todos por los bonitos mensajes", escribió el artista junto a la fotografía, donde se ve al cantante sosteniendo a su bebé en una camilla.

