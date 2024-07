Yeison Jiménez hace cruda confesión sobre situación reciente: "Casi pierdo la vida"

Yeison Jiménez sorprendió a sus seguidores con una confesión impactante durante supresentación en el Movistar Arena de Bogotá. En un emotivo testimonio, el intérprete de música popular reveló que, semanas antes de sus exitosos conciertos, había estado al borde de la muerte, atravesando un difícil momento personal.

Durante su concierto, Jiménez compartió con su público un episodio oscuro de su vida: "Casi pierdo la vida", confesó, dejando a todos conmocionados.

Relató que había pasado por una profunda depresión, afirmando: "Tuve mucha depresión y sufrí mucho en estas últimas semanas".

Con una sinceridad desgarradora, Yeison Jiménez continuó: "Hace cuatro semanas, esto casi se queda como un sueño. Lastimosamente, la vida es muy endeble, la vida es eso, un suspiro. Hace cuatro semanas casi pierdo la vida. Ya habíamos vendido todos los Movistar y concierto y no les dijimos nada a nadie".

Esta revelación dejó al descubierto la gravedad de la situación que había enfrentado, al punto de considerar cancelar sus presentaciones.

Afortunadamente, el intérprete de 'Ya no mi amor' logró superar este difícil momento y continuar con sus conciertos.

En el escenario, agradeció a Dios por darle una nueva oportunidad: "Por eso duré varias semanas con un tema psicológico y pensé que este evento se iba a quedar en un sueño. Hoy le doy gracias a Dios que me dio una nueva oportunidad de vida para estar con todos ustedes".

El cantante también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la vida y la importancia de sus seres queridos: "Le pido perdón a Dios, a mi familia y a cada alma que en algún momento haya lastimosamente lastimado. No me quería ir de este mundo sin conocer a mi hijo, Santiago. Este hecho me enseñó muchas cosas y al final somos algo que se va en algún momento".

Su honestidad y transparencia al compartir este episodio de su vida lo han acercado aún más a su público, consolidando su imagen como un artista auténtico y conectado con sus seguidores.

La revelación de Yeison Jiménez ha generado un gran impacto en las redes sociales, donde sus fans han expresado su gratitud por su música y su valentía al compartir su historia.

Yeison Jiménez reveló que hace pocas semanas casi pierde la vida 😰 pic.twitter.com/kAFpgcCu2n — Pura Censura Oficial (@PuraCensuraOf) July 29, 2024

