Actor que interpretó a Pedrito Jr habla del papel de Carlos Torres en Pedro El Escamoso 2

El regreso de 'Pedro el Escamoso' ha sido un regreso esperado por muchos, tanto por los seguidores de la primera temporada emitida hace más de dos décadas como por las nuevas generaciones que descubren la serie a través de Disney+.

Con una trama renovada y un elenco que combina a actores originales con nuevos talentos, la producción ha traído consigo una serie de sorpresas y cambios que han captado la atención del público.

La opinión de Carlos Kajú sobre su 'reemplazo'

Uno de los cambios más discutidos ha sido la sustitución de Carlos Kajú, quien interpretó al pequeño Pedrito Coral Jr. en la primera entrega de la serie, por el actor Carlos Torres.

A través de sus redes sociales, Kajú expresó sus pensamientos sobre esta decisión. El actor afirmó que no fue convocado para la segunda temporada debido a cuestiones de "perfiles".

Publicidad

En sus propias palabras, comentó: "Pedrito no me pertenece, es un personaje que no es mío, eso le pertenece a Caracol, a su libretista (...) No hice parte de la segunda temporada de Pedro, el escamoso por tema de perfiles".

Kajú, quien inició su carrera actoral con el entrañable papel de Pedrito Coral Jr. a la temprana edad de siete años, ha continuado su trayectoria en la industria del entretenimiento.

Publicidad

Bajo la dirección de Juan Carlos Villar y los guiones de Luis Felipe Salamanca, la nueva temporada de 'Pedro el Escamoso' no solo ha resucitado un clásico de la televisión colombiana, sino que también ha introducido nuevos elementos y personajes.

La elección de Carlos Torres para interpretar a Pedrito Jr. representa una nueva etapa para la serie, que busca conectar tanto con antiguos como con nuevos espectadores.

Por su parte, Carlos Kajú ha aceptado con madurez su no participación en esta nueva temporada, reconociendo que los personajes y las historias evolucionan con el tiempo. Así, el panorama televisivo colombiano continúa su curso, adaptándose a los nuevos tiempos y demandas del público.

Mira también: Pedro El Escamoso bailó 'El pirulino'