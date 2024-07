Acorralan a Piqué por supuesta relación con bella modelo y esta responde, ¿y Clara Chía?

La farándula internacional ha estado en el ojo del huracán recientemente por rumores que vinculan al exfutbolista Gerard Piqué con la modelo y animadora venezolana Marie Claire Harp.

Estos rumores iniciaron en México, país donde Harp reside actualmente y donde Piqué ha estado presente frecuentemente debido a sus actividades promocionales de la Kings League.

Piqué, quien mantiene una relación con Clara Chía Martín tras su separación de la cantante barranquillera Shakira, ha sido señalado por el presentador Eduardo Carrillo, del programa mexicano "De primera mano", de tener una relación clandestina con Harp.

Carrillo afirmó haber notado un acercamiento y una "química" evidente entre el español y la venezolana durante las visitas de Piqué a México.

A pesar de ser solo un rumor, los programas de farándula mexicanos han recordado que, en su momento, tampoco había pruebas claras cuando Piqué comenzó su romance clandestino con Clara Chía, quien trabajaba en la empresa que el catalán tenía junto a Shakira.

Marie Claire Harp no se quedó callada y salió al paso de los rumores para aclarar la situación. En declaraciones a la prensa, Harp fue contundente al desmentir cualquier vínculo sentimental con Piqué.

"Me enteré por algunas amistades de lo que se dice, pero cero que ver, jamás lo he visto en persona. Bueno, sí en un evento hace tiempo, pero nunca nos hemos ni siquiera estrechado la mano. No sé de dónde salió ese comentario, pero nada que ver", afirmó Harp.

La modelo no se limitó solo a desmentir los rumores, sino que también expresó su apoyo a Shakira. Harp se declaró abiertamente como parte del "team Shakira".

"Él está con Clara Chía muy feliz y yo estoy muy feliz. Yo soy team Shakira cien por ciento", enfatizó la venezolana.

Hasta el momento, Gerard Piqué no ha emitido ninguna declaración para desmentir o confirmar los rumores que lo vinculan con Harp.

Por ahora, la situación permanece en el terreno de la especulación, mientras que las declaraciones de Harp parecen poner un punto final a las insinuaciones sobre un posible romance entre ella y el exjugador catalán.

