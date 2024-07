La verdad detrás de la disputada canción ‘Regalada sales cara’

El popular cantante de música popular Ciro Quiñonezestuvo recientemente en el programa 'El Klub' de la Kalle, donde reveló aspectos tanto de su vida personal como profesional.

Durante la entrevista Quiñonez compartió la peculiar y casi mágica historia de cómo compuso uno de sus éxitos más grandes, 'Regalada sales cara'. La canción, que ha resonado y tiene un origen tan singular como inesperado.

Ciro Quiñonez relató que la inspiración para 'Regalada sales cara' le llegó mientras dormía. "Dios me envió esa canción", comentó Quiñonez, explicando que se despertó con la letra en la cabeza y comenzó a cantarla inmediatamente.

"Con los ojos cerrados agarré el celular y grabé la nota de voz", recordó. Acto seguido, volvió a dormir sin darse cuenta completamente de lo que había hecho.

Al despertar nuevamente, se asustó al escuchar el audio grabado, pero se dio cuenta del potencial de la canción. En solo quince minutos, la arregló y quedó lista.

Esta velocidad en la creación fue inusual para Quiñonez, quien normalmente se sienta con su guitarra a componer sus canciones. "Es la canción más rápida que he hecho en mi vida", declaró.

En ese momento de su vida Quiñonez atravesaba un desamor, y en un concierto coincidió con la mujer que le inspiró.

Decidió cantarle 'Regalada sales cara' en el escenario, coincidiendo las circunstancias perfectamente con la letra.

Para su sorpresa, el público comenzó a corear la canción, a pesar de ser la primera vez que la interpretaba en vivo. Esta reacción fue una señal positiva para Quiñonez, quien vio el potencial éxito de la canción.

Un reconocido cantante de música popular, Orlando López, estaba presente en ese concierto y le ofreció comprar la canción por 15 millones de pesos. Ciro aceptó la oferta y, emocionado, gastó un millón en una fiesta incluso antes de recibir el dinero.

Al día siguiente, Quiñonez se despertó con numerosas notificaciones en sus redes sociales sobre la canción.

Un amigo de Bucaramanga le dijo que esa era su éxito, y otras personas también le comentaron que "Regalada sales cara" sería su hit.

En medio de la confusión sobre si debía vender la canción o no, Ciro llamó a su padre, quien le aconsejó que esperara porque la canción podría valer mucho más.

Siguiendo el consejo de su padre, decidió no vender la canción a Orlando. "Lo que es del gato no se lo come el perro", le dijo Orlando posteriormente, entendiendo la situación.

Después de esta decisión, Quiñonez intentó contactar a varios artistas para grabar la canción. Finalmente, logró captar la atención de Yeison Jiménez, aunque este no aceptó grabar la canción.

Luego de varios intentos fallidos con otros artistas, fue Jhovanny Ayala quien finalmente grabó 'Regalada sales cara'.

Para lograrlo Ciro tuvo que empeñar su camioneta y pedir préstamos, invirtiendo todo lo que tenía, y más, para producir el video musical.

Ciro Quiñonez también aprovechó para agradecer su paso por el vallenato, un género que le dio la madurez y experiencia necesarias para incursionar con éxito en la música popular. "Le doy gracias a Dios que empecé en un género muy bonito como lo es el vallenato", expresó.

