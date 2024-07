Así se veía Ciro Quiñonez antes de sus cirugías estéticas, ¡sorprendente cambio!

El reconocido cantante Ciro Quiñonez sorprendió a muchos con sus confesionesen una entrevista en el programa 'El Klub' de La Kalle. Durante la conversación Quiñonez habló abiertamente sobre las cirugías y retoques estéticos que ha realizado, dejando a más de uno boquiabierto.

Aunque para algunos no fue una sorpresa, ya que sospechaban de sus cambios físicos, las declaraciones del artista confirmaron los rumores.

Entre risas y sin ninguna pena, Ciro confesó que se ha realizado implantes de cabello para cubrir sus entradas. “Tenía algunas entradas, pero ahora tengo implantes de pelo. Siempre me he burlado de mi mismo con el peluquín”, comentó el cantante.

Su famoso peluquín ha sido motivo de numerosas bromas en las redes sociales, y él mismo bromeó al llegar a la cabina del programa diciendo que menos mal tenía la diadema de los audífonos para que no se saliera el peluquín.

Ciro con su característica franqueza, dijo: "A todo hay que sacarle risa y el lado agradable. Yo nunca me he sentido afligido y soy partidario de los cambios".

Además, comentó cómicamente sobre otros procedimientos estéticos que ha realizado: "Para nadie es un secreto que me he hecho marcación, lipopapada, barba, mejor dicho, yo soy un transformer".

Es importante recordar un malentendido anterior entre Ciro y Jhovanny Ayala, quien reveló que Ciro usaba peluquín.

“Yo no era calvo, solo siempre he tenido muchas entradas”, explicó Quiñonez, aclarando que solo tiene prótesis en las entradas capilares, mientras que el resto de su cabello es natural. “Solo quería quitarme las entradas para hacerme looks nuevos y poder cambiar un poco mi estilo de siempre”, añadió.

Durante la entrevista, Ciro mostró una foto de cómo lucía antes de sus cirugías, y bromeó diciendo que tenía alargamiento de miembro.

Sin embargo, lo que quedó claro es que se siente mucho más seguro y feliz consigo mismo. "Cuando tu autoestima está al 100 % puedes con todo", afirmó el cantante.

Además de hablar de sus cirugías, Ciro reflexionó sobre su carrera musical. "Yo le doy gracias a Dios que empecé en un género muy bonito como lo es el vallenato", expresó, indicando que llegó a la música popular con más experiencia y madurez.

Así se veía Ciro Quiñonez antes de sus cirugías estéticas, ¡sorprendente cambio! Foto: Suministrada

