LINK para comprar boletas del concierto de BTS en Bogotá por Ticketmaster

Si pensabas que conseguir una entrada para ver a los ídolos del K-Pop sería tarea fácil, los números de la preventa te harán cambiar de opinión.

Imagina una hilera de personas que comienza en Bogotá y termina en Girardot; esa es la magnitud de la fila virtual que se registró recientemente, alcanzando una extensión estimada de 315 kilómetros con más de 300,000 personas en espera.

En apenas un par de horas, la preventa para los shows del 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín evaporó cerca de 70,000 entradas.



La demanda ha sido tan brutal que superó en 7.5 veces la oferta disponible, dejando a miles de fanáticos con el corazón roto y la pantalla en espera. Pero no todo está perdido: la gran cita para la venta general es este viernes 10 de abril a las 10:00 a. m..



¿Cuánto cuestan las boletas para concierto de BTS en Bogotá?

Para que no te tome por sorpresa el carrito de compras, es vital tener claros los montos. Las entradas para ver a la banda surcoreana en Bogotá oscilan entre los $300,000 y los $1,081,000 pesos, ya con el servicio incluido.



Si lo tuyo es vivir la experiencia al máximo, existen los paquetes VIP / Sound Check, que por un valor de $2,953,000 te ofrecen beneficios exclusivos como ingreso anticipado, acceso a la prueba de sonido y prioridad para comprar mercancía oficial.

Recuerda que el sistema solo permite comprar un máximo de 4 entradas por usuario y el tiempo dentro del portal de pago es de apenas diez minutos; así que ten tu tarjeta a mano y la decisión tomada.

La desesperación es el combustible de los oportunistas. Se han detectado al menos 10 sitios web fraudulentos que imitan a la perfección la estética de las plataformas oficiales, usando logotipos y tipografías idénticas para confundir a los compradores.

Una de las tácticas más rastreras es la de las "entradas especulativas". ¿En qué consiste? Son personas que ofrecen boletas en redes sociales o páginas de reventa que ni siquiera poseen todavía, apostando a que podrán conseguirlas después para cumplir con la entrega.

Publicidad

Desconfía de cualquier oferta que veas en WhatsApp o grupos de Facebook, especialmente si te presionan con contadores regresivos o mensajes de "últimas unidades disponibles" antes de que la venta oficial siquiera haya iniciado.



Pasos para comprar boletas de BTS en El Campín

Para aumentar tus posibilidades de éxito en la plataforma de Ticketmaster, sigue estos pasos recomendados por los expertos:

Madruga a la fila: La sala de espera virtual se habilita a las 9:30 a. m., media hora antes de que arranque la venta general. Un solo dispositivo: No intentes abrir la fila en varios computadores con el mismo usuario; el sistema te asignará el mismo lugar y podrías causar errores en tu sesión. No refresques la página: Si la cierras o le das F5 por error, perderás automáticamente tu puesto y te tocará ir al final de la cola. Métodos de pago seguros: Prefiere siempre el uso de tarjetas de crédito o medios que permitan realizar reclamaciones bancarias en caso de irregularidades. Evita hacer transferencias directas a desconocidos que prometen accesos anticipados.



Mira también: BTS llega a Colombia: esto es lo que se conoce sobre fechas y entradas