Prendas básicas que no pueden faltar en un closet

Los tips de moda son importantes para muchas mujeres pues en algunas oportunidades no se sabe como combinar la ropa y si queda bien, por ese motivo en Ké-Madrugón, Tata Solarte invitó a Ana Martínez, quien es asesora de moda y dio algunos consejos bastante útiles.

En un principio la invitada dijo una frase que es muy cierta y es que "si no tienen tiempo para ustedes, entonces no van a tener tiempo para nadie porque el amor propio comienza por uno mismo".

Ana dijo que en el closet de una mujer debe haber algunas prendas básicas que siempre van a combinar con todo. Se debe tener prendas blancas y una chaqueta y pantalón de jean, un abrigo, una chaqueta de piel, una gabardina, una falda negra, un vestido negro, unos buenos tenis, unos tacones para una cita, un buen bolso y un buen cinturón.

La experta en moda también aconsejó a las mujeres no comprar ropa en línea pues no hay nada mejor que ir a una tienda y medirse la prenda, verse al espejo y observar si queda bien de acuerdo al cuerpo de la persona.

Asimismo, la invitada aseguró que lo más importante en una mujer es su bolso porque dice mucho de ella: "No tiene que ser de marca, pero que no esté pelado, que no esté dañado, que se vea bien y que funcione".

Cómo vestir según mi cuerpo

Ana Martínez también habló sobre los tipos de cuerpos en las mujeres y cómo usar algunas prendas.

El cuerpo triángulo invertido es cuando tienes la espalda ancha y de la cintura para abajo es delgado. El triángulo es cuando eres delgada arriba y ancha en las caderas. Asimismo, el cuerpo rectángulo es que cuando tienes la misma medida en hombros y caderas y no tienes tanta cadera.

El reloj de arena es el que tiene sincronía entre los hombros y la cadera y además tiene cintura y, finalmente, el cuerpo redondo es en el que se tiene grasa acumulada en el abdomen, los brazos o la cadera.

