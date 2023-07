Candente pronostico del clima: presentadora dejó calientes a todos con su faldita

En los noticieros de todo el mundo suele haber una sección dedicada a informar sobre el estado del tiempo y el pronóstico del clima, que, aunque para muchos no es necesario, ya que los dispositivos móviles dan esa información, otros, por el contrario, son fieles televidentes, pues confían en lo dicho por los presentadores.

Por ello y para ganar televidentes, los medios de comunicación suelen contratar periodistas jóvenes y bonitas, como una especie de atractivo que le dé un plus a la sección, por lo que se ha vuelto costumbre ver mujeres hermosas dando el pronóstico del clima.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 https://lc.cx/ZeG6t6

Sin embargo, una de ellas se ha viralizado en redes sociales, se trata de una presentadora que da la información del clima en un medio mexicano, de una forma bastante llamativa y usando un atuendo que dejó calientes a muchos televidentes, quienes no pudieron concentrarse con la sección.

Publicidad

Aunque el metraje es corto, se puede ver a la mujer, con una altura envidiable y una falda corta que dejó ver sus piernas, una escena que ha causado furor en internet, dejando a muchos intrigados por su identidad y el canal donde pueden esperar la sección del clima para poder verla.

Lo cierto es que ella dio la información con mucho profesionalismo, indicando que había altas temperaturas en la ciudad de Guadalajara, además de dar varios consejos para evitar inconvenientes debido al calor, pero muy pocos pudieron contener la información.

El cuerpazo que tiene esta joven presentadora le ha dado la vuelta al mundo. Estos fueron algunos de los comentarios de los internautas en la publicación: “Cada vez que me encuentro este video en el Twitter, lo veo como si fuera la primera vez, solo con esa voz y la manera en que habla, enamora a cualquier hombre”, "¿Así a quién no se le va a subir la temperatura? ¡A mí se me subió hasta la presión arterial!".

Publicidad

Pronóstico del tiempo para hoy! pic.twitter.com/shTFqmQYGS — Momentos Virales (@momentoviral) July 20, 2023

Te puede interesar: La historia de la canción Color Moreno