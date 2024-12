Cristian Montenegro, el de la familia de trapo, volvió con su ex; ¿Qué hará con Natalia?

En un giro inesperado, Cristian Montenegro , conocido por haber creado la “familia de trapo” más viral de Colombia, vuelve a ser tendencia tras anunciar que retomará su relación con su exnovia, Karen Rodríguez.

Esta noticia ha dejado a sus seguidores intrigados, pues la pregunta que todos se hacen es: ¿qué pasará con Natalia, la muñeca que ocupó un lugar central en su vida durante el último año?

Cristian Montenegro, un joven de 28 años, saltó a la fama en 2023 gracias a su peculiar decisión de formar una familia con muñecos de trapo. Según explicó en entrevistas, esta iniciativa surgió después de una profunda decepción amorosa con Karen , quien lo habría dejado tras cinco años de relación. En medio de la soledad, Cristian encontró en Natalia, una muñeca, el apoyo emocional que necesitaba.

“Natalia es mi pareja, alguien que me ayuda a no sentirme solo” , comentó en su momento Montenegro. Su historia generó reacciones encontradas, desde curiosidad hasta críticas, pero él siempre se mostró firme en su elección. Incluso presentó públicamente a su “hijo de trapo”, consolidando su identidad como cabeza de esta particular familia.

El 27 de diciembre, Cristian volvió a sorprender al público con un anuncio inesperado: se dará una nueva oportunidad con Karen. En un video compartido en redes sociales, la exnovia aseguró que siente que Cristian “es necesario” en su vida, mientras él confesó que Natalia siempre fue una “prótesis emocional” para sobrellevar su soledad.

En el mismo clip, grabado por el creador de contenido ‘Iguana TV’, Karen y Cristian aparecen juntos, incluso s ellando su reconciliación con un beso , mientras Natalia y el hijo de trapo permanecen en el fondo de la escena. Esta situación generó todo tipo de reacciones en redes sociales, desde memes hasta debates sobre la salud emocional de Cristian.

¿Qué será de la familia de trapo?

Aunque Cristian asegura que está listo para dejar atrás su peculiar dinámica, algunos usuarios especulan que todo podría ser u na estrategia para mantenerse relevante en redes sociales. Por su parte, Karen parece estar dispuesta a aceptar esta nueva etapa, dejando atrás el pasado que llevó a Cristian a crear su inusual familia.

Por ahora, Natalia y el hijo de trapo permanecen en casa, mientras Cristian se enfoca en reconstruir su relación con Karen. ¿Será este el final de la familia de trapo? ¿O volverá a sorprendernos con un nuevo capítulo?

