Cucuteña insiste en que taxista le cobró $100.000: "No pude tener noche de pasión"

La cucuteña Desciré Díaz no pensó que su luna de miel en Cartagena se convertiría en un dolor de cabeza. La polémica se desató cuando, en un video que pronto se hizo viral, denunció que un taxista en el aeropuerto de Cartagena le había exigido $100.000 para llevarla a Bocagrande, pese a que el precio oficial en un tiquete era de $27.500.

Según Díaz, después de que varios conductores le dieran largas y excusas, uno finalmente le dijo que sí la llevaría, pero solo si pagaba los cien mil pesos.

Desciré, conocida por su carácter firme, no se quedó callada y en una acalorada entrevista con Noticias Caracol relató todo lo sucedido. Según ella, los taxistas del aeropuerto se mostraron intransigentes e incluso “arrechos” cuando intentó mostrarles el tiquete con el precio real.

“Yo estuve en el aeropuerto de arriba pa' abajo, pregúntele a los taxistas cuántas horas duré. ¡No querían llevarme!”, contó, visiblemente molesta. La situación escaló tanto que su esposo, quien es de Bogotá, se molestó también.

“A él le da pena, él paga de una, pero yo no. Le dije que de malas, no voy a pagar eso, y ahí fue cuando él se arrechó y me botó las maletas”, comentó la cucuteña, entre risas y rabia.

¿El trato con extranjeros es diferente?

Por si fuera poco, Desciré aseguró que el trato fue diferente con unos extranjeros que también buscaban ir a Bocagrande, a quienes sí les ofrecieron el servicio sin mayores complicaciones.

“¡Ah, pero a uno sí lo ven como si fuera el problema, y a ellos sí los llevan sin quejas!” , reclamó. Según ella, los taxistas se salen de casillas cuando ven a un colombiano intentando usar el tiquete de tarifa oficial.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Taxistas del Aeropuerto de Cartagena, Raúl Velasco, negó rotundamente la acusación de Desciré, asegurando que nadie le cobró esa cantidad.

“Eso es mentira. Ningún taxista le cobró $100.000. Lo único es que nadie la quería llevar” , expresó Velasco, quien terminó siendo blanco de las críticas de Desciré: “Ese toche mentirosísimo, Dios mío, ¡se le va a podrir la lengua de tanto mentir!”, dijo entre risas, dejando claro que no confía en la versión de los taxistas.

La controversia creció hasta tal punto que el mismo alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, envió al secretario del Interior, Bruno Hernández, a dialogar con Desciré. La cucuteña no dejó pasar la oportunidad para recalcar lo absurdo de la situación.

“Imagínese usted, yo en mi hotel de luna de miel y me mandan un esquema de seguridad con el secretario del Interior, el comandante de la Policía, el de turismo... ¡todo el mundo!”, expresó con incredulidad. Para colmo, según Desciré, el secretario Hernández la invitó a “tener pantalones” y resolver las cosas sin hacer tanto escándalo, algo que ella no tomó con agrado.

Cuando le sugirieron hacer una denuncia formal en la Fiscalía, Desciré expresó que no sabía si valdría la pena, pero dejó claro que su experiencia se viralizó para que otros turistas estén alerta en Cartagena.

Finalmente, confesó que el mal rato arruinó la luna de miel, pues ni siquiera pudo tener una noche de pasión con su esposo debido a la tensión del momento . “Nos dañaron las ganas y hasta las maletas volaron”, concluyó entre carcajadas.