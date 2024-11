Shakira regalará un lujoso Lamborghini morado a un fan: esto debe cumplir el afortunado

Shakira ha sorprendido una vez más a sus seguidores con un anuncio que promete ser inolvidable. La barranquillera ha decidido regalar un lujoso Lamborghini Urus S, un modelo exclusivo diseñado por ella misma y que no solo destila poder y velocidad, sino que representa su esencia en esta etapa de empoderamiento y libertad tras su separación de Gerard Piqué.

Este espectacular vehículo, que se robó el protagonismo en el video de su sencillo Soltera, podría estar en las manos de un afortunado fan, y aquí te contamos todo sobre esta impresionante iniciativa.

El Lamborghini en cuestión no es cualquier auto de lujo; es una obra de arte sobre ruedas. Con un imponente color Viola Nebula en acabado mate, este Lamborghini Urus S destaca por su tonalidad que parece capturar el estilo único y atrevido de Shakira.

En el video de Soltera, la artista aparece acompañada por celebridades como Lele Pons y Natti Natasha, pero el verdadero protagonista es el vehículo , cuyo color exterior no es lo único llamativo. Al abrir las puertas, se revela un interior de lujo en tonos verde y blanco que complementan a la perfección el diseño exterior.

No es solo un lujo a la vista: su motor V8 de 666 caballos de fuerza le permite acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 3,5 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 305 km/h.

¿Y cuánto cuesta esta joya sobre ruedas? Según estimaciones, el valor de este Lamborghini ronda los 4.5 millones de pesos mexicanos, casi 2.560’000.000 de pesos colombianos, lo cual ha puesto a más de un fanático a soñar con tenerlo en su garaje.

¿Cómo se puede ganar el Lamborghini de Shakira?

Pero Shakira tiene claro que no quiere que este carro sea solo un símbolo de lujo, sino una forma de acercarse a sus seguidores y hacerles un regalo que represente su gratitud. “Lo voy a regalar, se lo voy a dar a un fan. Quiero que alguien lo tenga, alguien que sea feliz aquí en este auto, que se acuerde de mí cuando maneje”, expresó la cantante en sus redes sociales en un video que rápidamente se hizo viral.

Hasta el momento, Shakira no ha dado detalles específicos sobre cómo se llevará a cabo el concurso, pero la expectativa no ha parado de crecer. La idea es que la barranquillera ofrezca pronto una dinámica oficial para que cualquier fan pueda participar y tener la posibilidad de llevarse esta verdadera pieza de colección. Mientras tanto, sus seguidores no pueden hacer más que seguir disfrutando de 'Soltera' y estar atentos a cualquier actualización sobre este regalo único.

