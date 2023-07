Esta sería la verdadera imagen de Jesús según la Inteligencia Artificial; no es como lo imaginan

Durante años se le ha apropiado una imagen a los Dioses desde la religión católica, por lo que se ha tenido una percepción de sus rasgos físicos, de los cuales se desconoce qué tan acertados o no pueden ser ya que no existe un registro confirmado de su rostro. Sin embargo, con ayuda de la tecnología y la inteligencia artificial, algunas personas logrado descubrirse un prototipo de cómo sería la imagen real de Jesús.

A pesar de que en los escritos bíblicos y las interpretaciones de los seres divinos sean descritas con facciones caucásicas, puesto que la imagen referencial de Jesús es la de un hombre de tez blanca, cabello marrón, ojos azules y demás rasgos occidentales, otras investigaciones científicas lograron recolectar cráneos del siglo I, que generaron otro prototipo de Jesús.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 https://lc.cx/ZeG6t6

Y en medio de siglos de incertidumbre sobre cómo sería Jesucristo, la Inteligencia Artificial ya dio su resultado sobre cómo sería, creando una imagen con más realismo en la que reveló que podría ser un hombre de tez morena, con nariz ancha, ojos oscuros, estatura baja, cabello oscuro y cejas pobladas.

Publicidad

Dicha imagen capta la atención en el mundo por los nuevos rasgos; sin embargo, esta no es la única vez en la que se ha preguntado cuál sería su aspecto real, puesto que en años anteriores se creó el libro, 'What Did Jesus Look Like', en el que el autor revela que la imagen que ha vendido la religión es errónea.

Además, esta nueva revelación afirma que Jesús podría tener varias cicatrices en diferentes partes de su cuerpo, causadas por las diferentes actividades que realizaba en pro de defender a la humanidad y su pueblo.

Esta es la imagen de Jesucristo, según la Inteligencia Artificial

Los verdaderos rasgos de Jesús de Medio Oriente /Foto: BBC

Publicidad

Te puede interesar: La historia de la canción Color Moreno