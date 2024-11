Famosa canción esconde desgarradora historia real de dos adolescentes; esta es su letra

La música tiene el poder no solo de trascender fronteras, sino de tocar lo más profundo de nuestro ser con letras icónicas, ya que puede describir situaciones que perfectamente podríamos haber vivido . Una de ellas es la mítica canción de rock and roll "El último beso" o "Last Kiss" de la leyenda musical Elvis Presley .

Aunque Elvis Presley no fue el primero en cantarla, ya que Wayne Cochran fue autor original de "Last Kiss" y quien posteriormente la grabara en 1961, sin embargo, su versión inicial no logró el impacto esperado en su momento, pasando prácticamente desapercibida . Pero fue años después, en 1964, cuando J. Frank Wilson and the Cavaliers relanzaron "Last Kiss", logrando un enorme éxito 10 de las listas de Billboard.

La trágica historia detrás de la canción 'El último beso'

El origen de esta triste canción se remonta a Estados Unidos, donde se cuenta un accidente automovilístico que termina con la muerte de una joven mientras su enamorado intenta salvarla. El autor de la canción Cochran, impactado por varios accidentes fatales en carreteras del sur de Florida, decidió escribir esta pieza como un homenaje a las vidas perdidas en circunstancias similares.

Aunque la historia en la que se basa no está documentada, s e cree que está inspirada en un accidente real ocurrido en los años 50 . En esa época, era frecuente que los jóvenes enamorados fueran de paseo en automóvil, pero en ese tiempo era un riesgo ya que las carreteras eran poco seguras y vehículos no era muy confiables.

La versión en español, popularizada por artistas como Alberto Vázquez o más popularmente por el cantante argentino Leo Dan, los cuales conservaron la esencia de esta trágica historia de un hombre devastado que hace lo posible para revivir a su amada mientras ella pronuncia sus últimas palabras.

La letra de "El Último Beso" es un poema que narra la tragedia de forma sencilla pero profundamente emocional.

Voy en mi auto, voy por la carretera

El cielo está azul, las nubes blancas son,

Vamos contentos, bajo un cielo azul,

Y al mirarnos, con sus ojos me habló .

Cosas hermosas decían sin cesar,

Cuando de pronto, el cielo se oscureció,

Yo solo oí el ruido del motor,

Y al voltearme, ella llorando me habló:

¿Por qué se fue, por qué murió?

¿Por qué el Señor me la quitó?

Se ha ido al cielo y para poder ir yo,

Debo también ser bueno para estar con mi amor.

¿Qué artistas han interpretado "El último beso"?

Los cantantes que las interpretaron en su versión en inglés fueron:

Wayne Cochran (1961)

J. Frank Wilson and the Cavaliers (1964)

Pearl Jam (1999)

Los cantantes que las interpretaron en su versión en español:

Los Apson (1965)

Alberto Vázquez

Los Rebeldes del Rock

Leo Dan (1966)

Alci Acosta (1977)

Mira el video de la canción de Alci Acosta

Derribos Arias (1983)

