Lainteligencia artificialha revolucionado diversos aspectos de la vida cotidiana, convirtiéndose en una herramienta multifacética para usuarios de todo el mundo. Desde su implementación en ámbitos laborales hasta su uso en la planificación de actividades diarias, la IA ha demostrado ser un recurso que cambiará la forma en la que hacemos las cosas.

Muchas personas recurren a esta tecnología para obtener recomendaciones sobre qué cocinar, opciones de planes turísticos o rutas de viajes, e incluso para recibir ayuda con tareas universitarias. La capacidad de la IA para proporcionar datos curiosos sobre una amplia gama de temáticas también ha captado la atención de numerosos usuarios, quienes cada vez son más originales en sus preguntas.

En una reciente interacción con una de las inteligencias artificiales más populares, le plantearon una pregunta inusual, ¿cuáles serían los nombres de las personas más propensas a ser infieles en Colombia? La respuesta fue clara e incluyó una lista separada para hombres y mujeres, dejando los nombres de las personas más infieles.

A continuación, se presentaron los nombres más comunes en Colombia que la IA identificó de manera anecdótica. En la lista de hombres aparecieron nombres como Juan, Carlos, Andrés, Luis, Miguel, Javier, Felipe, Alejandro, Daniel y Pedro. En cuanto a las mujeres, la lista incluyó nombres como María, Carolina, Laura, Diana, Andrea, Paula, Alejandra, Sandra, Natalia y Camila.

Es importante recalcar, como indicó la IA, que estas listas no deben ser tomadas como verdades absolutas. La infidelidad no está predeterminada por el nombre de una persona, y cualquier asociación en este sentido es puramente anecdótica y carente de base científica. Por lo que la respuesta de la IA se tomó con gracia, teniendo en cuenta que aún hay temas en los cuales no opina con claridad.

