VIDEO: Enorme agujero se abrió en la mitad de una chancha de fútbol ¡Impresionante!

Un impresionante hundimiento, de aproximadamente 30 metros de ancho, apareció el pasado miércoles 26 de junio en un parque de Alton, Illinois, Estados Unidos, causando un gran revuelo al tragarse un poste de electricidad y dejar un enorme agujero en medio de una cancha de fútbol. El incidente, captado por una cámara de seguridad, muestra el dramático momento en que el poste de luz es absorbido por el suelo.

El suceso tuvo lugar en el parque Gordon Moore, un espacio público frecuentado por familias y grupos de niños. Según Michael Hynes, director del departamento de Parques y Recreación de Alton, el hecho se produjo debido al colapso de una mina subterránea. "Fue surrealista. Algo así como una película en la que el suelo se abre debajo de ti", comentó Hynes a la cadena KMOV.

La grabación de seguridad muestra cómo el césped sintético de la cancha se parte repentinamente, seguido de la caída del poste de luz en el sumidero. Afortunadamente, el parque estaba vacío en ese momento, por lo que no se reportaron heridos. David Goins, alcalde de Alton, confirmó a The Alton Telegraph que "no había nadie en la cancha en ese momento".

El agujero, que cubre casi un tercio de la superficie de juego, tiene un diámetro estimado de 30,5 metros y una profundidad de hasta 15,2 metros. La escena, que recuerda a un film de desastre, se volvió viral en redes sociales, donde las imágenes del enorme socavón fueron compartidas ampliamente, causando asombro entre los usuarios.

New Frontier Materials, la empresa señalada por Hynes, atribuyó el colapso a un "hundimiento de la superficie" en su mina subterránea, ubicada a unos 40 kilómetros al norte de Saint Louis, junto al río Mississippi. Este hundimiento en la mina parece haber sido el desencadenante del socavón en el parque de Alton.

El campo de fútbol, una vez un lugar vibrante y lleno de vida, ahora presenta un enorme cráter en su centro. Las autoridades locales han cerrado indefinidamente el parque y los caminos circundantes como medida de precaución. El impacto del hundimiento se siente no solo en la infraestructura del parque, sino también en la comunidad, que solía disfrutar de las instalaciones.

Pese a la magnitud del incidente, no se registraron daños materiales significativos más allá de la cancha de fútbol y el poste de luz. Las autoridades están trabajando para evaluar la estabilidad del área y prevenir futuros colapsos. Mientras tanto, los residentes de Alton observan con preocupación y curiosidad el desarrollo de los acontecimientos.

Aunque nadie resultó herido, el suceso resalta la importancia de monitorear y mantener la seguridad de las estructuras subterráneas en áreas urbanas. La comunidad espera que las investigaciones en curso arrojen luz sobre las causas exactas y que se tomen las medidas necesarias para evitar que algo similar ocurra en el futuro.

