VIDEO: inocente niña pide silencio en el velorio de su padre para no despertarlo

Un trágico hecho envolvió a la familia de Brandon Tapia Ariza, un joven taxista fallecido en un ataque a tiros en el barrio La Sierrita, de Barranquilla. Durante su velorio la inocencia de su pequeña hija conmocionó a todos los presentes cuando, en un momento doloroso, expresó con inocencia: "Mami, diles que bajen la música, mi papá se va a levantar". Sin embargo, la cruda realidad se hizo evidente: su padre había sido víctima de un violento homicidio.

El desolador episodio fue capturado en un video compartido en las redes sociales, donde se observa cómo la niña cree que su padre está simplemente durmiendo en el ataúd. La madre de la niña, profundamente afectada por sus palabras, compartió su dolor y su esperanza de que se haga justicia ante tan trágica pérdida.

Brandon Tapia Ariza luchó incansablemente por su vida durante casi un mes en la Clínica San Ignacio y la Clínica Santa Mónica, pero finalmente perdió la vida el pasado 31 de marzo debido a las graves heridas causadas por el ataque. Familiares, amigos y la comunidad en general están consternados y demandan justicia por este acto sin sentido que arrebató la vida de su ser querido y dejó huérfana a la pequeña niña inocente.

En medio de la escena, mientras la niña contemplaba a su padre, resonaba la canción "Amigo" de Roberto Carlos y a alto volumen, lo que dio un sentido aun de mayor tristeza al emotivo video. En ese momento, la pequeña dirigió palabras conmovedoras a su madre, señalando el ataúd de su padre y rogando que bajaran el volumen para no despertarlo.

El impactante video, compartido por el medio local Chica Noticias, generó una ola de reacciones en las redes sociales, destacando la inocencia de la niña y el dolor que esta tragedia ha causado en la comunidad.

"Yo me imagino que la mamá cuando el papá dormía para descansar le decía no hagas bulla para que tú papá no se levante que pecado Dios ellos son los que sufren todo esta violencia los niños", "Eso debe ser muy duro", "Eso es lo más bello ser niño(a) esa inocencia 🤍. En realidad si duerme, pero para siempre hasta que Cristo venga por segunda vez", son algunos de los comentarios.

