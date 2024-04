VIDEO: Lo que le pasó a una abuela que cocinaba caracoles: "Nos fuimos, desaparecimos"

Una insólita situación protagonizada por una abuela y su nieta se convirtió en el foco de atención en las redes sociales, acumulando más de once millones de visualizaciones y recibiendo una gran cantidad de reacciones. La escena, captada en video y compartida en TikTok, revela las consecuencias inesperadas de un olvido doméstico que terminó en una inusual aventura culinaria.

La trama se desarrolla en la cocina de una vivienda, donde la abuela, con la intención de preparar una tradicional receta de caracoles, dejó a los moluscos en remojo dentro de un balde en el fregadero. Sin embargo, distraída por otras tareas, olvidó completamente la presencia de los animalitos, que no tardaron en emprender su escape.

El desenlace de este olvido se materializó en una escena digna de ser compartida: los caracoles, aprovechando la ausencia de vigilancia, abandonaron su confinamiento acuático para explorar la cocina. La sorpresa de la abuela al descubrir a los moluscos desplazándose libremente por la encimera, las paredes y el fregadero, quedó inmortalizada en un video grabado por su nieta, quien no dudó en difundir el cómico incidente en la plataforma de TikTok.

La espontánea narración de la abuela, entre sorpresa y humor, "Madre mía, madre mía, no me acordaba de los caracoles, me cago en la mar... por el suelo y todo...", capturó la esencia del inesperado momento. Este detalle no pasó desapercibido para los usuarios de la red social, quienes rápidamente elevaron el video a la categoría de viral, logrando que al momento supere los 11 millones de visualizaciones en poco tiempo.

La popularidad del video trascendió fronteras, generando un torrente de comentarios y reacciones de la comunidad virtual. Las expresiones de asombro y curiosidad sobre la costumbre de consumir caracoles, así como anécdotas similares compartidas por los usuarios, enriquecieron la discusión en torno al insólito suceso.

"Los caracoles: ¡Vamos muchachos! Nos perdimos, nos fuimos, desaparecimos ¡Apúrenle!", "Una vez mi mamá me dijo que haría sopa de caracolitos (pastas en forma de concha de caracol), yo pensé que eran caracoles de verdad y fui al patio busqué caracolitos y los eche en la sopa", "Los caracoles : Es ahora o nunca!", "los caracoles : libre soyyyy", fueron algunos de los jocosos comentarios.

La aventura de la abuela y su nieta, con caracoles como protagonistas involuntarios, quedará como una anécdota memorable, recordando la importancia de mantener un ojo en la cocina, incluso cuando la tarea parezca tan sencilla como dejar caracoles en remojo.

