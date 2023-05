VIDEO: mujer descubre la verdadera razón por la que su niño hablaba con una pared

Una madre se llevó una gran sorpresa cuando descubrió la razón por la que su hijo hablaba con una pared en su casa, algo que en un principio le pareció normal, pero que con el tiempo le empezó a inquietar, ya que es normal que los niños tengan una gran imaginación, pero esto empezó a ser recurrente.

Fue precisamente esto lo que llevó a la usuaria de TikTok @marisolur13 a querer desentrañar lo que le pasaba a su pequeño, pues el menor siempre hablaba solo en una esquina de un muro desaliñado: "Me preguntaba por qué siempre está ahí hablando solo...".

Decidida a descubrir lo que pasaba, la mujer se acercó a la extraña pared para sentir lo que quizá sentía su hijo, pero al llegar al lugar se llevó una inesperada sorpresa, pues su pequeño hijo no está alucinando ni imaginándose cosas, él realmente tenía una conversación.

La madre al llegar a la pared se dio cuenta de que esta tenía un espacio entre muros, lo que permitía una conexión con la cada de al lado, desde donde otra pequeña niña se asomaba para entablar una bonita amistad con su hijo, una relación secreta que se viralizó en las redes sociales .

Publicidad

El video compartido a través de la plataforma es uno de los más vistos, sumando casi 20 millones de reproducciones, alcanzó lo más de 4 millones de 'me gusta' y cientos de comentarios de internautas que se han conmovido con la ternura del niño, quien simplemente tenía una vecina.

Estos son algunos de los comentarios más llamativos de la publicación, con los que los internautas empatizaron con el niño: "Es de los videos más hermosos que he visto en los últimos años. ¡¡Gracias por compartir", "Te voy a seguir solo para seguir viendo esta tierna historia de amor!! Eres buena mama, si no tu niño no tuviera esta ternura!!".

Te puede interesar: Hipnosis en La Kalle, más de uno se emberracó