Mujer en problemas por compartir un meme: La policía la multó con más de $100.000 pesos

Las redes sociales se han convertido en pieza importante de nuestra sociedad, gracias a la conexión inmediata que permite tener con todo el mundo, pero así mismo esa conectividad e inmediatez puede acarrear algunos problemas, sobre todo cuando no se utilizan de manera correcta.

Una mujer en Colombia es testigo directo de esto, pues ha tenido un problema con las autoridades, luego de compartir un meme a través de su WhatsApp a un grupo, razón por la cual decidieron sancionarla económicamente, debido a que consideraron que hizo viral una imagen “irrespetuosa”.

De acuerdo con Cambio, la mujer fue identificada como Lidia Eulalia Prieto, quien ejerce como funcionaria de la veeduría ciudadana, la cual hace algunos días no solo compartió el meme, sino que al parecer fue quien lo creó, alterando una imagen en la que al final aparece Shakira con el alcalde Misael Duarte.

Si bien la imagen no contiene un texto que permita desarrollar una burla directa, se evidencia que pertenece a una campaña política del municipio Villagómez, en la que aparentemente la mujer quitó los rostros de algunas personas y los sobrepuso con otras fotografías de funcionarios.

La mujer habría compartido esta foto alterada y convertida en meme, a través de un chat de WhatsApp en el que participan muchos comerciantes del lugar, los cuales a su vez lo compartieron hasta hacerlo viral. Fue gracias a esa viralidad que el comandante del municipio, William Augusto Rincón, identificó a la autora y le interpuso un comparendo por $154.667 pesos.

La mujer apeló el comparendo, pero este fue ratificado por las autoridades, razón por la cual deberá pagarlo, para no tener problemas laborales en un futuro, según el medio mencionado: "si no paga la multa no podrá ser nombrada en cargos públicos, ni firmar contratos con el Estado, y ni siquiera podrá inscribirse en los concursos de empleo convocados por el Servicio Civil".

