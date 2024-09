Video: Richard Ríos y su reacción a enojo de Scaloni por penalti contra Argentina

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, expresó su frustración tras la derrota de su equipo por 2-1 ante Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en un partido correspondiente a la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, ¿Richard Ríos se burló?

Según el entrenador, el penalti cobrado a favor del conjunto colombiano en el minuto 53 fue determinante en el resultado final y lo consideró una decisión controvertida que solo vieron el árbitro y los encargados del VAR.

Scaloni no dudó en señalar que la falta de Daniel Muñoz en el área, que dio lugar al penalti, fue una jugada que, según él, solo los jueces del partido lograron identificar. "Muñoz, que supuestamente fue el jugador afectado, ni siquiera protestó", comentó el estratega argentino durante la rueda de prensa post-partido.

Publicidad

El técnico enfatizó que su equipo había logrado lo más complicado: empatar el marcador al inicio del segundo tiempo. Sin embargo, la sanción del penalti desestabilizó psicológicamente a su plantel y cambió el rumbo del encuentro.

Para Scaloni, más allá de la decisión arbitral, su equipo demostró entereza en el campo, resistiendo las adversidades y mostrando actitud de lucha en todo momento. "A pesar de lo ocurrido, tuvimos chances de ganar. Fue un partido difícil, pero el penalti terminó influyendo", agregó.

Publicidad

Scaloni reiteró que no es adecuado jugar a altas temperaturas, pues esto afecta el rendimiento y el espectáculo en general. "No me parece sano jugar a esa hora; es evidente que no había condiciones para un buen espectáculo", apuntó, sugiriendo que la lentitud del juego fue una consecuencia directa del calor extremo.

En medio de su análisis sobre el arbitraje y las condiciones del partido, Scaloni también fue claro al mencionar que el impacto psicológico del penalti sobre sus jugadores fue significativo.

"Es evidente que un penal así condiciona. No es solo el marcador; es lo que significa para cada equipo. A ellos les dio confianza, mientras que a nosotros nos puso nerviosos", explicó.

Richard Ríos reacciona a palabras de Scaloni

Publicidad

Pese a todo, Scaloni no restó mérito a la selección colombiana y reconoció que tuvieron oportunidades de empatar; sin embargo, en medio de los comentarios del entrenador argentino, el jugador colombiano Richard Ríos fue captado por las cámaras dejando ver una leve sonrisa de ironía, que algunos interpretaron como una señal de desacuerdo o burla hacia las palabras de Scaloni.

Esta reacción no pasó desapercibida y añadió un toque de tensión a la rueda de prensa. Al concluir, Scaloni enfatizó en la necesidad de mejorar la aplicación del VAR y sugirió que las imágenes iniciales que los árbitros revisan deben ser más claras y menos ambiguas.

Publicidad

"No es una excusa, pero hay que revisar cómo se está usando el VAR; hoy nos tocó en contra", concluyó, dejando en el aire una reflexión sobre la justicia en el fútbol moderno y cómo algunas decisiones pueden cambiar el destino de un partido.

CÓMO DISIMULA LA SONRISITA TOCÁNDOSE LA CARA, DIOS LO AMO

pic.twitter.com/J61h8j45Z6 — lev enamorada de james 🇨🇴 (@levderodriguez) September 11, 2024

Puedes ver | Netflix anunció que realizará una docuserie sobre James Rodríguez